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盜印國寶「龍藏經」等影像檔並索賄　前故宮助理研究員判刑

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▲▼故宮博物院，大故宮計劃，故宮週邊，陸客減少，國寶一次展。（圖／記者湯興漢攝）

▲故宮博物院前助理研究員盜印國寶，二審判刑。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

國立故宮博物院前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，涉嫌利用故宮啟動國寶數位典藏計畫的機會，私下蒐集國寶「龍藏經」、「永樂大典」等影像檔，並向廠商索賄70萬元。一審將陳男重判9年、葉女判刑2年，案經上訴，高院二審改將陳男貪污部分分別判刑3年9月、3年7月。可上訴。

我國故宮所收藏的「龍藏經」是清聖祖康熙皇帝修造，共計108函，象徵對治眾生的108種煩惱。全函皆以藏文泥金書寫在特製的磁青箋上，使用金箔逾37萬兩銀，金粉近1800兩，上下經板彩繪756尊諸佛造像，飾以各式鑲嵌珠寶，製作極為精美，完成迄今已346年，是現存年代最久、保存最完好的藏文大藏經，目前市價估逾百億元。至於「永樂大典」係成書於明朝永樂五年（1407），全書計22,877卷，凡例目錄60卷，共裝訂為11095冊，收錄宋、元以前重要的典籍文獻達七、八千種目，舉凡經、史、子、集、百家之書，或天文、陰陽、醫、卜、僧、道、技藝之言，盡在搜羅之列，被譽為中國圖書史上規模最大的一部官修類書。

故宮在2006年啟動國寶數位典藏計畫，打算將「龍藏經」、「永樂大典」等國寶，以出版品的方式發行，當時由陳男負責承辦「龍藏經授權印製案」，並於2008年1月由龍岡數位文化公司以2016萬元標金取得複製權合約。但龍岡公司唯恐印製案無法如期完成受罰及延誤上市蒙受損失，趙姓負責人於2009年以50萬元行賄陳男，之後再分別行賄陳男、葉女各20萬元，請2人幫忙。

此外，陳葉2人也趁著數位典藏計畫期間，檔案管理較為鬆散的機會，將「龍藏經」等多項故宮館藏盜印，再用外籍出版公司向故宮申請出版「永樂大典」複製品等機會，將國寶檔案攜出，因而複製數位文物影像2791張，儲存光碟中。案經廉政署調查後，由檢方對2人依照貪污罪嫌提起公訴。

一審認定陳男犯4罪、重判9年，褫奪公權3年；葉女判刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，葉女未上訴而定讞。陳男上訴，高等法院二審於25日宣判，高院改認定陳男犯下2個「不違背職務收賄罪」，分別判刑3年9月與3年7月，可再上訴。另外陳男犯「公務員利用職務詐取財物罪」以及公務員「背信罪」，一審判刑1年10月與6月，這部分陳男撤回上訴，先行定讞。

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