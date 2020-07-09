國1銜接台74線系統交流道經費增8.62億　林佳龍拍板：中央全額負擔

▲國道一號銜接台74系統交流道工程，預計於112年底完工。（圖／台中市政府提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部高速公路局辦理國道1號台中大雅交流道北側增設銜接台74線系統交流道，但為減少使用私人土地，導致工程經費增加8.62億。交通部長林佳龍昨（8）日簽准修正計畫報院函，新增經費將由中央全額負擔。

交通部指出，這項工程經地方爭取多年，希望能減少用路人上下交流道時間、紓解交通瓶頸，去年11月30日開工，總工程經費原為46.09億元，包括用地取得與拆遷補償費12.5億元，工程建造經費33.59億元，皆由中央全額負擔。



因台中市地價及標準地價評議委員會於去年底審議通過，重劃區建地每平方公尺為9萬0750元，高於過去估算的2萬0775元，因此用地費用需配合調整，加上欣彰天然氣公司加臭站臨時遷移費用，故用地費用增加4.2億元。

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▲林佳龍8日簽准修正計畫報院函，新增經費將由中央全額負擔。（圖／記者湯興漢攝）



高公局為減少私有地徵收面積，將北側路線由員寶庄圳東側調整至西側，雖可以大幅減少徵收面積5900平方公尺，但因橋梁長度增加、調整部分橋梁結構及跨度、港尾橋拆除重建等因素，加上工程預備費用等，預計將增加工程經費4.42億元。



為此，高公局報送第一次修正建設計畫，提出增加8.62億元經費需求，總工程經費從原46.09億元，增加至54.71億元，經立法委員張廖萬堅、莊競程、何欣純爭取後，林佳龍已於昨日簽准，新增費用將由中央全額負擔，接下來交通部將把修正建設計畫報送行政院審議。本建設預計將於112年底完工。

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