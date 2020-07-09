端午連假國道爆滿！國5連20小時「紫爆」　運輸學會曝原因

▲今年端午連假車流量暴增。（圖／黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎趨緩，許多民眾悶壞而「報復性出遊」，導致今年端午連假國道車流量暴增兩成。中華民國運輸學會分析，今年端午連假幾乎所有時段都是交通高峰期，南港－石碇路段甚至長達20小時車輛時速低於20公里，這正是「需求遠大於供給」所造成。

端午連假出遊返鄉人次暴增，不只雙鐵達成人數爆滿，國道車流量也大增，為解決壅塞問題，交通部委託運輸學會進行檢討，運輸學會理事長林良泰表示，根據數據來看，在確診人數達120人的期間，3到4月交通量較往年同期減少10到15％，顯見肺炎對交通量影響極大。

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林良泰表示，敦睦艦隊疫情結束並緩和後，導致端午連假交通量暴增，車流較平常日多20％、較假日多10％，「這代表很多人很忍耐快半年，希望透過連假出遊，很多無法出國的旅次也改為國旅，導致整個國道交通量約增20％。」

▲運輸學會比較今年與去年端午連假車流量分佈，發現今年幾乎所有時段都是交通尖峰期。（圖／黃國霖攝）

林良泰指出，比較去年與今年的端午連假，去年連假間的半夜時段，交通量較少，是分流的好時機，然而今年連假期間幾乎所有時段都是高峰期，超過30小時都是交通高峰期。

林良泰表示，在南港－石碇路段，去年端午連假速率有高有低，交通量有所變化，服務水準也有高有低，然而今年速率幾乎都是在低檔盤旋，根據統計，有30小時該路段車速低於60公里、20小時低於20公里，一個駕駛若在尖峰時段上路，可能足足20小時都是開20公里時速，確實很難令人忍受，交通服務水準極低。