0.2秒得決定方向！國道指示牌面挨批「不夠直覺」　林佳龍下令改善

▲國道指示牌面挨批「不夠直覺」，林佳龍下令改善。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

圖文作家蕭瑩燈日前發文指出，國道經常出現不夠直覺的指示標誌，批評交通管理單位真的很廢。對此，交通部長林佳龍今（8）日指出，雖然高公局設置指示牌符合設置規則規定，但指示牌就是給用路人看的，既然用路人覺得有未盡妥適，那就有改善必要。

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蕭瑩燈在FB臉書PO出一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，他說，長久以來對道路標示感到痛恨的問題，經常在快速的一個彎道後出現這種指示標誌，0.2秒間你必須決定左邊右邊。

蕭瑩燈說，這個常見的標誌，八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，映入眼睛的第一瞬間是文字，左右意識已然確定，下一瞬間又發現右邊的向左、左邊的向右，無怪乎這台車無所適從直接撞上。

「道路標誌只能給出明確的指示，不能給駕駛人花時間思考」。蕭瑩燈表示，只要稍加修改，不就簡單直觀多了，我們的交通管理單位真的很廢。

林佳龍則在臉書回應，有注意到國道二號鶯歌/八德匝道口指示標誌的問題，已經轉請高公局改善，另外在上游增設指示標誌，讓大家提早因應。

▲國道指示牌面挨批「不夠直覺」，林佳龍下令改善。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍說，其實上個禮拜台中市議員張家銨也跟他反應，國1接國3彰化系統交流道，第一個牌面寫南投、大甲右線，標誌上南投在左邊、大甲在右邊，到了下個分岔路口卻是左右顛倒。他也請高公局設法改良，高公局已在一周內完成。

林佳龍表示，雖然高公局設置指示牌符合設置規則規定，但他想，指示牌就是給用路人看的，既然用路人覺得有未盡妥適，那就有改善必要。畢竟用路人看的不是符不符合設置規則，只是希望直覺點，對吧？

最後，林佳龍也呼籲大家幫忙看看，還有那些不易識別的高速公路號誌/標線，提供高公局改良參考。

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