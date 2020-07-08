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東海岸藝術節8/4登場！林佳龍曝「最療癒」玩法：搭它去超紓壓

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▲▼東海岸藝術節記者會。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍建議可搭南迴鐵路去東海岸玩。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

第六屆2020東海岸大地藝術節於8月4日登場，系列活動包括藝術家駐地創作、月光•海音樂會、開放藝術工作室及創藝市集、環保餐具設計競賽及Trashion海洋創意時裝秀設計競賽等。交通部長林佳龍建議，旅客可透過南迴鐵路或慢車，享受慢活的深度旅遊體驗。

林佳龍表示，疫情期間大家都很需要被療癒，東海岸是最優質也最適合安心旅遊的地點，旅客可在當地待久一點，體驗山海之間的生命力與創造力，藝術節的節目相當精彩，有藝術家、駐地創作、月光海系列音樂會等，且成功鎮也是經典小鎮之一，一趟旅程就有許多亮點。

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▲▼東海岸藝術節記者會。（圖／觀光局提供）

▲東海岸藝術節將於8/4登場。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，旅客可透過南迴鐵路前往東海岸，搭慢車對「解憂」相當有療效，他也說，東海岸不適合走馬看花或過門不入，旅客可留在當地，享受山海相會的神秘感，好好放鬆一身的壓力與疲勞。

觀光局表示，本年度駐地藝術家包括國內藝術家李簣至與魯瓦.里維拉(墨西哥)；歐舟與簡盈吟如；周學涵；杉原信幸與中村綾花(日本)；井上唯(日本)； A’PO與王亭亭以及拉黑子･達立夫共7組創作者，於5月起陸續在台東加路蘭遊憩區、東管處都歷園區及花蓮遊客中心內進行並完成創作。

另外，今年的月光‧海音樂會以「邊界浪遊」為號召辦理9場次的音樂會，分別以「在邊界相遇、在邊界搖滾、在邊界遇見世界的靈魂」(8月4-6日)、 「在邊界跳舞、在邊界遇見自己、在邊界月光森林漫步」(9月3-5日)、「在邊界沈醉、在邊界吟詠、在邊界創造未來」 (10月2-4日)等不同主題，邀請國內外表演者參與演出。

▲▼東海岸藝術節記者會。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍表示，旅客可在東海岸深度旅遊。（圖／觀光局提供）

今年的演出，邀請到舒米恩、桑布伊、以莉高露、王宏恩、芳怡、張仰瑄、高偉勛、戴曉君、米莎、達卡鬧、郭明龍等表演者外，以及旮亙樂團、原始林樂團、神棍樂團、安徒生與莫札特的創意（屋頂兒童音樂劇）、魏廣皓爵士樂團、Skaraoke爵士樂團、晨曦光廊、泥灘地浪人、拍謝少年、告五人、歐開樂團、鹹豬肉樂團(由中國信託文教基金會贊助演出)、cicida四重奏、2.0樂團（Kivi吳美婷）、玩弦四度樂團、愛爾蘭RUGO(Inforno)火舞團、布拉瑞揚BDC舞團等知名表演團隊。

為增強在地連結，塑造藝術網路平台，聚集東部文化能量並連結到世界，持續辦理由藝術家開放自己的工作空間作為藝文展演場域，增加活動精彩度。今年開放藝術工作室計7處，除去年徵選出的4處外，特別再加選3處，並從8月4日至10月30日每週五、六、日下午定時開放，並有小型展演市集、工作坊DIY體驗、展覽等。

▲▼東海岸藝術節記者會。（圖／觀光局提供）

▲東海岸藝術節「邊界聚合」。（圖／觀光局提供）

此外，為活絡月光･海音樂會現場，今年各場次「創藝市集」可搭配振興券使用，攤友們紛紛推出相關優惠方案，讓振興消費方便無虞；另本活動延續往年貼心服務提供「月光．海音樂會」限定優惠付費接駁服務專車，加值項目讓旅客們參加活動更加便利。

【台灣好行付費接駁服務】日期：8月4、5、6日；9月3、4、5日；10月2、3、日;安排來回付費接駁專車
【週六、日付費藝術導覽】預約電話: 吳淑倫 089-841005

▲林佳龍建議旅客搭乘火車出遊，相當放鬆。（圖／台鐵提供）

▲林佳龍建議旅客搭乘火車出遊，相當放鬆。（圖／台鐵提供）

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