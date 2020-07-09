專家建議「通行費漲10倍」解塞車引爭議　林佳龍說話了

▲今年端午連假國道塞爆。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午連假為國內解封後首個連假，出遊人、車流大暴增。中華民國運輸學會今（9）日提出建議，連假時段國5通行費可提高至10倍，約500元，達成分流效果。對此，交通部長林佳龍下午視察郵局時表示，分流措施有透過費率、高乘載、路線管理等等，這都是可能方法，會根據大數據跟學者專家建議，由高公局做最後評估，也會在中秋連假調整疏運措施。

中華民國運輸學會理事長林良泰表示，要解決國道壅塞，就必須分散車流，目前法律規定，特殊時段主管單位最多可將費率增2倍，但試想以雪山隧道為例，長約54公里、50元的通行費，即時提高到2倍的100元，費用調整幅度小，對民眾而言也不會因此改走替代道路，建議上限應提高到10倍，才能有效讓使用者改走替代道路。

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▲林佳龍視察郵局販售三倍券演練時接受媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

林佳龍下午視察郵局開賣三倍券銷售演練時受訪表示，高公局委託中華民國運輸協會彙整專家學者意見，差別費率是政策工具，過去雖然用過，但效果不是那麼大，不過把費率拉大是否就能達到效果，高公局會在做最後評估。

費率是否有可能會拉到這麼高？林佳龍重申，不一定，這只是方法之一。他說，高速公路疏導措施，重點在於減量跟分流，分流有包含透過費率、高乘載以及路線管理等等，這都是可能方法，高公局會根據大數據跟學者專家建議，在中秋連假作調整疏運措施。

▲國5在連假期間連續壅塞30小時引發民怨。（圖／黃國霖攝）

林良泰表示，立法機關調整費率天花板後，可進一步執行單雙號車牌分流或預約上路，相較而言預約方式應可被大多數民眾接受，主管單位可以鼓勵方式，如抽獎送手機等，讓民眾主動上網登錄何時要去何地，並公開資訊，其他民眾就會自行判斷規劃旅程。

此番言論引發熱議，PTT網友表示，「大眾運輸全面免費還比較可行」、「喔！所以要變成有錢人的高速公路嚕？」、「改名叫高速錢路好了」、「調高過路費根本不可行，大家嫌貴不去宜蘭，受傷害的還是宜蘭」、「公路不是應該大家負擔得起的嗎？」、「提高過路費效果有限，相對你要有更完善的大眾運輸才行」。

不過仍有網友表示支持，有人留言「支持！幾百塊人人出得起，買不塞車根本划算爆，不肯花錢慢慢繞慢慢塞」、「短距離應加收費用，上來就下去真的浪費」、「如果經個雪隧要給過路費500元我寧願去走北宜」、「支持！以價制量呀，不然現行給優惠就是塞爆，嫌貴的就搭大眾交通啊」、「支持，否則大家只會上去擠」。

▲專家提出壅塞解套，卻又被網友批評。（圖／黃國霖攝）

針對紓解國道車流，運輸學會共有四大建議，包括國道要運送最多旅次而非車次；交通部高公局、公路總局、台鐵局、觀光局、氣象局、高鐵公司等，應於連假前成立小組，整合疏運計畫；落實高公局1968 APP等資訊平台的正確性；立法機關應支持交通管理作為，適時調整法規。

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