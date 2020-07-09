解塞車⋯專家籲通行費提高10倍！高公局稱「不符大眾期待」：尚無規劃

▲今年端午連假國道塞爆。（圖／黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎趨緩，導致今年端午連假國道車流大暴增。中華民國運輸學會理事長林良泰建議，連假時段國5通行費可提高至10倍，約500元，達成分流效果。此話一出，引發網友反彈。交通部高公局表示，此建議修法須符合大眾期待才具可行性，目前無該項措施規劃。

針對運輸學會今日對連續假期疏運相關建議方案，高公局表示感謝並將就實務面予以審慎評估辦理。至建議方案中有關國5通行費提高10倍以上，以抑制過量之交通需求方案，高公局表示尚涉修法以及需有符合社會大眾期待接受之配套作法才具可行性，爰該局目前尚無該項措施規劃。

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林良泰表示，要解決國道壅塞，就必須分散車流，另外目前法律規定，特殊時段主管單位最多可將費率增2倍，但試想以雪山隧道為例，長約54公里、50元的通行費，即時提高到2倍的100元，費用調整幅度小，對民眾而言也不會因此改走替代道路，建議上限應提高到10倍，才能有效讓使用者改走替代道路。

▲國5在連假期間連續壅塞30小時引發民怨。（圖／黃國霖攝）

林良泰表示，立法機關調整費率天花板後，可進一步執行單雙號車牌分流或預約上路，相較而言預約方式應可被大多數民眾接受，主管單位可以鼓勵方式，如抽獎送手機等，讓民眾主動上網登錄何時要去何地，並公開資訊，其他民眾就會自行判斷規劃旅程。

此番言論引發熱議，PTT網友表示，「大眾運輸全面免費還比較可行」、「喔！所以要變成有錢人的高速公路嚕？」、「改名叫高速錢路好了」、「調高過路費根本不可行，大家嫌貴不去宜蘭，受傷害的還是宜蘭」、「公路不是應該大家負擔得起的嗎？」、「提高過路費效果有限，相對你要有更完善的大眾運輸才行」。

不過仍有網友表示支持，有人留言「支持！幾百塊人人出得起，買不塞車根本划算爆，不肯花錢慢慢繞慢慢塞」、「短距離應加收費用，上來就下去真的浪費」、「如果經個雪隧要給過路費500元我寧願去走北宜」、「支持！以價制量呀，不然現行給優惠就是塞爆，嫌貴的就搭大眾交通啊」、「支持，否則大家只會上去擠」。

▲專家提出壅塞解套，卻又被網友批評。（圖／黃國霖攝）

針對紓解國道車流，運輸學會共有四大建議，包括國道要運送最多旅次而非車次；交通部高公局、公路總局、台鐵局、觀光局、氣象局、高鐵公司等，應於連假前成立小組，整合疏運計畫；落實高公局1968 APP等資訊平台的正確性；立法機關應支持交通管理作為，適時調整法規。

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