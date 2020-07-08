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印度男染新冠去世！妻子心痛帶娃跳軌...2女兒超慘下場曝

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▲▼印度火車外面「掛」滿了乘客，被外界吐槽「難道除了坐票外，還有販賣『掛票』嗎？」。（圖／CFP）

▲印度女子帶兩名女兒跳軌自殺。示意圖，跟本文無關。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

印度一名男子近日感染新冠肺炎，由於沒有得到及時救治而去世。然而，男子的妻子得知消息後疑似承受不住打擊，竟帶著兩名年幼的女兒跳軌自殺，但幸運的是，3人被緊急送醫急救，目前狀況皆穩定，只是年僅1歲半的小女兒，一隻腿和一隻胳膊不得不截肢。

據《印度斯坦時報》報導，一名男子上週四（2日）出現發燒和嚴重的咳嗽症狀，隔天在醫院接受拭子樣本採集，但檢測結果要等到週一（6日）才出來。據悉，在這種狀況下，男子不能被送到專門的新冠肺炎醫院，醫院院長指出，男子確診後，病情急速惡化，最後不幸於週二（7日）凌晨去世。

疑似受不了打擊的妻子，7日當天帶著兩名年幼女兒前往新賈帕古里火車站，沒想到貨運火車駛近站時，她突然拉著女兒們跳下軌道，試圖自殺。幸運的是，三人隨即被送往附近的醫院救治，只是女子被診斷為腦出血，5歲大的女兒則需要截掉一隻胳膊，另一名18歲小女兒也要截掉一隻腿和一隻胳膊。

警方表示，由於沒有發現遺書，所以目前仍無法掌握女子自殺原因，待母女情況穩定會對其進行相關問訊。此外，警方還透露，根據院方消息，母女三人情況已逐漸穩定下來。

▲▼印度火車站示意圖。（圖／取自免費圖庫Ｘpixabay）

▲印度火車站。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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