台灣哪個火車站質感最好？　網狂推「日式風格」民國時期蓋的是災難

▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）

記者施怡妏／綜合報導

火車站總是給人一種濃濃的懷舊復古味，也因此出現一群「鐵道迷」，台灣的火車站有著各式各樣設計，有的是現代科技風，有的則呈現日式復古風。日前有網友前往台中火車站，對於車站的設計感到失望，因此在PTT版上詢問「台灣哪個火車站質感最好？」其中「日式風格建築」、「舊式車站」受到大部分人的喜愛。

原PO在PTT版上以「台灣哪個火車站質感最好?」為題詢問，日前到台中火車站發現，「車站裡躺著很多流浪漢，車站附近的店家也零零星星有一些流浪漢，車站裡頭的設計也沒有特色，看了之後很失望」，因此詢問網友，「台灣哪個火車站是質感最好，會讓人想駐足片刻的？」

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▲新台中火車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中火車站舊站。（圖／翻攝自台中市政府官網）

許多網友點名「日式」建築的火車站，「暖暖，唯一有主題曲的車站」、「第一次去宜蘭火車站保證你會想拍個照」、「東幹線滿多車站都頗不錯的」、「池上，自然光灑進來很漂亮」、「新竹！是日本蓋的XD」、「日本人蓋的都不錯」、「高雄的三塊厝火車站是日式檜木風也美」、「花蓮其實不錯」。

另外也有人認為「舊式火車站」比新式好看，「老車站都比新車站美」、「舊台中車站跟新竹站，是外觀最好看的兩個老車站」、「舊台中車站是古績，百年前的建築比新車站好看」、「日式時期北投車站，現在在新北投可以逛，另推同時期的基隆、舊台中也很美，紅白相間」。





▲ 池上火車站。（圖／翻攝自Goolge Map）

也有不少人提到「民國時期」蓋的火車站很母湯，「民國時期台鐵蓋的車站外觀都實在慘不忍賭」、「其實新式車站還好，都很簡潔，國民政府時期蓋的才是災難，日式的都還比較好」、「民國時期才是建築美學的災難」、「日本跟現在蓋的都不錯，國民政府時期的都悲劇」。