OL控訴摩斯「飲料杯蓋有蛆」！衛生局上門查　業者回應了

▲北市一名OL控訴摩斯漢堡外帶飲料「杯蓋內有蛆」，業者回應「絕不可能發生」。（示意圖，非當事照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北一名上班族投訴摩斯漢堡飲料「杯蓋內有蛆」；摩斯強調，飲料的作業流程、杯蓋材質及運送流程一切都合乎規定，對自己的衛生安全有信心，因此「不可能發生這樣的事」。而台北市衛生局也派員稽查，現場無發現飲料杯蓋有蛆；消保處則表示，此事件有證據保存和主張的爭議問題，建議消費者第一時間就要蒐證確保權益。

根據媒體報導，這位民眾是將早餐外帶回公司，吃完後打算將飲料杯用來裝水，赫然發現杯蓋內有蛆，因此向店家反應，但店家轉報公司主管單位後，判定蛆不是該店舖產生，期望進一步與民眾洽談，民眾認為店家卸責，氣憤投訴衛生局。

摩斯漢堡公關回應，此事件公司有做後續的查證及檢視，強調在飲料的作業流程、杯蓋材質、運送流程等，一切都合乎衛生安全規定，對自己的衛生安全有信心，後續也有衛生單位做稽查，因此判定「不可能發生這樣的事」。

對於明耀店第一時間給民眾的回應，摩斯漢堡公關承認「店舖的回應不太適宜，才造成顧客的誤會」，店舖應是期望維持跟顧客之間的良好關係，對消費者也很用心，但強調「絕對不可能發生有蛆這樣的事情」。

摩斯也提到，從該投訴顧客的狀況來看，由於是外帶後將飲料杯「再度使用」，這期間的時間和過程，不知道還發生什麼樣的事，且從投訴的照片來看，只看到杯蓋，也沒有杯子內的飲料，而杯蓋上有透明的水痕，也並非原先飲料的茶漬水痕。

▲衛生局前往摩斯台北明耀店稽查，初步發現衛生缺失與飲料杯無關，已要求店家改善並於6月30日複查通過。（圖／翻攝自台北市衛生局網頁）

而台北市衛生局技正邱雯萍也向《ETtoday新聞雲》表示，確實有收到民眾的投訴，衛生局已在6月19日派員前往該店稽查，現場未發現飲料杯蓋有蛆，不過當天有查到其他2項衛生缺失，分別是杯子保溫櫃有汙漬、冰箱底部髒亂，要求店家限期改善，而店家已在6月30日複查合格通過。

▲衛生局已在6月19日派員前往該店稽查，現場未發現飲料杯蓋有蛆。（圖／台北市衛生局提供）

究竟消費者該如何維護自己的權益？行政院消保處副處長吳政學表示，消費者若發生食品衛生相關疑慮時，應第一時間保留證據，包括食物照片，若有就醫也要保留醫生證明等，再來則可以向業者反映，若對業者的處理方式不滿，可以再向消保官申訴，申訴不滿還能調解，調解不成還可以再訴訟。

但吳政學也說，此事件比較麻煩的是顧客已經離開現場，也有將餐具再利用的情形，會有證據保存和證據主張的爭議問題。但根據消保法第七條規定，業者提供的產品必須符合衛生安全，證明合乎規定。

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