高雄有「高碳排、高空汙、高肺腺癌」　環團籲市長候選人提能源政策

▲環團呼籲高雄市長補選候選人提出氣候政策與能源政策。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

南部反空汙大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟今（9日）指出，8月9日是高雄市長補選前黃金週日，更是2009年莫拉克風災釀成台灣首起極端氣候鉅災，600多位平埔小林人遇難犧牲11週年苦難紀念日，當天將舉辦遊行，呼籲高雄市長補選候選人提出氣候政策與能源政策。

南部反空汙大聯盟指出，根據2017年統計，高雄的年碳排量高達5889萬公噸，人均碳排量是21公噸/年，是全台灣人均1.88倍，更是世界人均4.2倍。高雄已是高碳排城市，暖化將造成海平面上升，沿海低窪地區風險加劇，極端氣候導致強降雨及乾旱缺水問題恐加速惡化。

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南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，在乎的是乾淨的空氣和健康宜居的高雄，而不是高耗能、高汙染的產業與癌症病房並存的高雄。面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，高雄是高碳排、高空汙、高肺腺癌發生率的「三高城市」，高雄人已淪為環境告急、氣候緊急、健康危急的「三急市民」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師感慨，和台灣一樣氣候變遷績效不佳 的南韓，在新冠肺炎疫情間高揭綠色政綱，承諾2050年達到淨零碳排目標，領先成為亞洲第一個加入國際脫煤者聯盟的地方政府，台灣不能落後，應要有治理遠見，尋求共識訂出無煤期程表，從中央到地方都要團結顧健康，不能遺棄高雄。高師大青年學生謝宇茹呼籲，高雄經濟發展不該以犧牲健康為代價，而是要健 康永續的經濟，作為一名學生很希望高雄是個適宜人居的地方，呼吸的每一口空氣和喝的每一口水，都應該是不必憂慮擔心，這才是政府最應該做的事。

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