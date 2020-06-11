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溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

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▲高鐵桃園站廁所。（圖／高鐵提供）

▲高鐵桃園站廁所升級。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

近期受新冠肺炎影響，國內觀光運輸業大受打擊，旅客人數大減，台灣高鐵公司於防疫期間旅客較少時期改善服務設備，高鐵桃園站完成地下一樓穿堂層北端廁所改造，打造全新感應式廁所，並於即日起開放啟用。

高鐵公司表示，桃園站廁所內不僅引進溫水洗淨的免治恆溫便座，更配備感應式自動沖水馬桶、感應式泡沫給皂機、全自動水龍頭搭配烘手機，讓旅客洗手、烘乾一次完成，大幅減少接觸機會，更加能夠有效降低感染風險。

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▲高鐵桃園站廁所。（圖／高鐵提供）

▲高鐵桃園站廁所。（圖／高鐵提供）

▲高鐵桃園站廁所配有嬰兒座椅。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，桃園站為國內外旅客往返機場、轉乘接駁的重要地點，具有銜接國門形象的重要角色。本次完成的地下一樓（穿堂層）北端廁所，特別採用全齡通用化設計，融合暖色系與木質感的簡約裝潢，營造出柔和優雅的舒適氛圍；建材挑選更採用高規格、具抗菌衛生功能的特殊材質與設備。

高鐵公司指出，桃園站廁所不僅全面採用消臭抗菌防火壁板，能幫助有機物分解、消除異味，每個廁間更備有獨立排氣功能，可迅速消除異味；當廁間無人使用時，廁間門可自動朝向入口處呈30度開啟，整齊且兼具實用性。

▲高鐵桃園站廁所。（圖／高鐵提供）

▲高鐵桃園站廁所。（圖／高鐵提供）

▲高鐵桃園站廁所引入免治馬桶，也設有親子廁間。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，桃園站地下一樓穿堂層由於銜接機場捷運，向來國內外旅客眾多，高鐵公司為提供更優質的服務，特別利用防疫期間投入廁間改造，將女廁由原本3個廁間增為8個座式廁間；男廁內的小便斗也從原本2座增為5座，同時增加洗手台數量達各4座。男女廁內皆設有嬰兒尿布台及座椅，另新增一間多功能的親子廁所，以因應疫情過後逐步復甦的旅客使用需求。

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