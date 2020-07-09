抱怨鄰居女師「狗毛像X毛」　她臉書爆料狂酸4篇文罰9萬

記者黃翊婷／新北報導

36歲的王姓女子因為清理狗毛問題，與洪姓女鄰居鬧得很不愉快，2018年10月及11月間陸續在臉書PO文酸嗆，「真是遇到瘋子」、「地上是狗毛嗎？我覺得比較像是嬸的X毛」，後來甚至在臉書爆料公社公開對方的個人資料，最後挨告違反個人資料保護法，被新北地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲王女和洪女為了「狗毛」吵翻天。（示意圖／記者鄒鎮宇攝，與本案無關）

判決書中指出，王女與洪女同為某公寓大樓的2樓住戶，雙方為了清理狗毛的事情爭執已久，2018年10月14日再度發生爭執，她越想越生氣，隔日乾脆在臉書PO文酸嗆對方是瘋子，「TMD真的遇到瘋子，這個瘋婆子聽說還是老師，地上是狗毛嗎？我覺得比較像是嬸的X毛」。

接著，王女同年11月間又在臉書PO出3篇文章，直指洪女「不要臉」、「我的ㄜˋ（惡）鄰居」、「超可怕的女人」，最後乾脆將對方的照片、姓名、職業、學歷、專長、任職單位以及聯絡方式公開在爆料公社，「慣性說謊，最後補上一張洪小姐目前任教的學校，拜託學校輔導一下她吧」。

然而，王女在網路上PO文發洩怨氣，卻因此害自己吃上官司。新北地院法官認為，兩人發生糾紛，王女卻不透過合法途徑解決，而是在網路PO文詆毀洪女、公開個資，顯然缺乏尊重他人名譽的觀念，考量到雙方目前尚未達成和解，最後依違反個人資料保護法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。