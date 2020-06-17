討6萬元遭拒…16歲兒割頸弒母　4年後再賠舅舅216萬

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新莊區向姓男子2016年5月間因為討要6萬元不成，夥同友人殺死母親。如今事發滿4年，向男的舅舅決定提出民事訴訟，求償375萬餘元的喪葬費、房屋價值減損等費用，最後獲新北地院法官判准應賠償金額為216萬餘元。

▲在鄰居眼中，向男與母親感情不錯，沒想到卻為了錢鬧出人命。（圖／ETtoday資料照，下同）

向男犯案當時年僅16歲，他與家人在事發社區擁有兩間房子，一開始是和李姓友人（當時17歲）一起在F棟向母親討要6萬元，沒想到遭到拒絕，學過跆拳道的李男一氣之下出手痛毆向母，直到把人打暈，才停手開始洗劫財物。

接著，兩人擔心向母醒來之後會讓事情變麻煩，於是將人一路從F棟拖到D棟，再由向男手持刀具割喉殺害，隨即開車逃離現場。據了解，死者在事發之前才剛再婚，向男還曾於臉書PO文祝福母親再度找到幸福，10天後卻為了錢親手將親人殺害。

▲向男（左）夥同李男（右）殺害母親。

當時死者家屬曾表示，向男早在2014年間就曾試圖開瓦斯傷害家人，但死者仍十分溺愛這個兒子，他也是一有錢就揮霍，經常與朋友喝酒狂歡，甚至未滿18歲就擁有機車，誰也沒想到後來竟然會發生這樣的憾事。

而在法律責任方面，向男和李男先前分別被依強盜殺人罪、強盜罪判處19年及4年6月有期徒刑確定；民事部分，則被繼承母親遺產的舅舅提告，求償喪葬費、損失以及房屋變成凶宅之後的價值減損費用，總計375萬餘元。新北地院16日裁定，向男應賠償舅舅216萬餘元，全案仍可上訴。