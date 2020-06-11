無照兒撞傷騎士！甩開路人跳上媽媽後座　母子一起被判入獄

記者黃翊婷／新北報導

徐姓男子2019年2月25日上午7時許騎車外出，行經新北市板橋區民生路三段時，與劉姓騎士發生擦撞，導致對方四肢擦挫傷。然而，徐母為了掩飾兒子無照騎車還撞傷人，面對檢警追查謊稱已把機車借給工班領頭「阿杜」，卻又提不出任何可以查證的聯絡資料，最後母子倆雙雙被新北地院法官依法判刑，都得入獄服刑。

▲徐男無照騎車撞傷人，卻不顧路人阻止搭上母親的機車離開。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

判決書中提到，徐男騎車行經民生路三段往中和方向，雖然當天下著雨，但日間自然光線充足、路面無障礙物或缺損，他卻疏於注意，沒有禮讓直行車及注意安全距離，任意向右偏移變換車道，導致劉姓騎士閃避不及，雙方發生碰撞人車倒地；他看到騎士倒地受傷之後，不但沒有協助救護，反而牽起機車打算離開，結果被熱心路人阻止，於是立即棄車步行去找母親，最後搭上母親的機車逃離現場。

徐男落網後承認是無照騎車，但沒有做出任何肇逃行為，也沒有騎過肇事機車行經事發路段。徐母則辯稱，家中有兩輛機車都是登記在她名下，會出現在事發路段附近是因為上班都會經過那裡，不過，當天騎的是同事的機車，並沒有用到家裡的機車，也沒有載兒子離開現場。

▲劉姓騎士連人帶車摔倒，導致四肢擦挫傷。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

挨撞的劉姓騎士證稱，當天徐男騎在左前方，好像要往右又有點猶豫不決，所以決定繼續執行，沒想到對方突然偏過來，導致雙方摔車倒地，「我右手、雙膝擦挫傷，是路人幫忙將我的機車立起、報案，等到我起身之後，徐男已經不知去向」。

雖然徐母事後辯稱，當天將機車借給工班領頭「阿杜」，對於車禍一事並不知情，但一聽到檢警要追查，又給不出任何聯繫資料。新北地院法官認為，假如徐母說的是真的，大可將阿杜的聯繫方式告訴警方，釐清自身責任，不過，從監視器畫面、戶籍資料以及證人證詞來看，上述說詞顯然都不合理，最後決定不採信，並依過失傷害罪、肇事致人傷害逃逸罪判處徐男拘役50日（得易科罰金）、有期徒刑1年2月，另依幫助肇事致人傷害逃逸罪判處徐母有期徒刑8月，全案仍可上訴。