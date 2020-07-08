台中購物節開跑7天消費破億　抽獎序號「3倍計」下周送百萬轎車

▲盧秀燕在台中購物節首周抽出10萬元現金獎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中購物節」7月1日起跑後，累積7天消費登錄金額已突破1億元，產生抽獎序號近50萬筆，第一週現金10萬元獎得主吳小姐是在知名燒肉店消費後中獎，經發局表示，除了天天抽電動機車外，還有周周抽現金10萬元，每兩周抽高級汽車，歡迎民眾到台中購物抽大獎。

市政府廣邀在地店家加入購物節優惠店家，民眾只要在優惠店家消費，發票金額登錄時將自動「3倍計」，目前已經超過3萬7千家報名，以第一週10萬元現金獎得主吳小姐為例，她在燒肉消費3168元，原先只能獲得6組抽獎序號，但由於該店家是優惠店家，直接獲得18次抽獎機會，大大提升中獎機率。

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經發局說，第一週10萬元現金獎由盧市長親自抽出，得獎人吳小姐表示，她去年就有參加首屆購物節，但登錄很多發票都沒有中獎，為了能在今年抽中大獎，事先看過活動抽獎規則，並且保留消費憑證，在接到得獎通知電話時直呼「不敢相信！」，她也感謝市府舉辦這麼優惠的活動讓大家參與。

今年台中購物節獎項很多，天天可抽電動機車、每周抽10萬元現金、每兩周抽汽車、7月底抽百萬元現金、8月底抽千萬精品豪宅，市府在後疫情時代拚經濟，歡迎民眾踴躍登錄，利用三倍券消費，購物節活動至8月31日截止。

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