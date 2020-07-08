大里東榮停車場動工　盧秀燕：明年底先蓋3樓、再增蓋5樓

▲盧秀燕主持東榮立體停車場動工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府交通局斥資1.81億元，將大里區的東榮平面停車場闢建為3層樓高停車場，預計明年底前完工，停車格從100個平面車位，增加至317個汽車及機車車位，市長盧秀燕8日主持動工典禮時表示，市府將持續籌備預算增建4、5樓，健全地方交通機能、改善車輛違停、促進商圈發展。

▲東榮立體停車場完工示意圖。

盧秀燕表示，市府斥資1.81億元建設東榮立體停車場，目前先蓋到3樓，同時籌備4、5樓，一次性設計好所有建設規劃，此外，市府在大里區也積極興建各項建設，例如台74線草湖交流道將於8月開工、草湖防災公園已完工啟用，並且積極推行美樂地計畫，建設共融公園，感謝各界人士的幫忙，讓台中更美好。

交通局長葉昭甫表示，大里區人口發展快速，市府考量地方需求，將原有100個平面汽車車位，興建3層樓的立體停車場，可提供216個汽車車位及101個機車車位，市府將持續向交通部爭取前瞻經費補助，增建4、5樓層高，紓緩當地停車需求，改善周邊商圈停車問題，充分活用土地。

東榮立體停車場地上3層及地下1層，預計明年底前完工，採一次匡列、分年編列辦理，接續辦理增建的相關設計及審議作業，將由原地上3層的增建為地上5層，並增加部分商業空間，預計2022年完成，建築將強調舒適、自然健康、環保三大設計理念，提供地區優質、舒適的停車場域。

除了盧秀燕主持動土典禮外，還有交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員段緯宇、林德宇、張滄沂、林碧秀、李天生、大里區長鄭正忠及多名地方鄰里長。

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