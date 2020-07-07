台中購物節是全國最大中獎平台　盧秀燕：下周振興券上路再加碼

▲盧秀燕預告，下周振興券正式上路，市府會再推出第二波加碼中獎品。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕7日表示，中央為了刺激景氣所推出的三倍振興券，搭配台中購物節最適合，而且是全國最大的中獎平台，她舉台南市為例，台南首獎是5百萬元的房子，「開玩笑，台中去年首獎就是千萬豪宅了」，她也預告，下周振興券正式上路，台中市會有第二波加碼，敬請大家拭目以待。

盧秀燕下午出席北屯區江興停車場啟用典禮時表示，台中市從7月1日起實施台中購物節，消費滿5百元就可抽獎，活動至8月底，而中央從7月15日起實施振興三倍券，三倍券用在購物節最搭，她自認，沒有一個縣市，像台中市這麼大手筆，有這麼大的平台，可以結合振興券一起使用。

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盧說，很多縣市為了搶三倍券商機，臨時辦活動，臨時辦抽獎，前幾天，台南市長就推出最大獎是5百萬的房子，開玩笑，台中市去年首辦購物節，就送千萬豪宅，今年大獎也是近千萬的精品豪宅，還有，有的縣市只提供1、2台汽車或是10台摩托車的摸彩品，台中是4台汽車，62台電動機車，而且是天天抽。

她自豪的說，台中購物節是全國最大的中獎平台，當然這還不夠，優還要更優，下個禮拜在振興券正式上路，民眾要開始消費時，台中市會再提出第二波的加碼計畫，請大家拭目以待。

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