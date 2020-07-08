MOU都上網、市政會議全程直播　盧秀燕：透明治理、沒有秘密文件

▲盧秀燕主持廉政會報，要求落實透明治理，廉能政治。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府8日召開今年度第1次廉政會報，市長盧秀燕表示，她的競選主軸是陽光、空氣、水，陽光就是陽光政治，透明治理，她上任後市府所有的合作備忘錄（MOU）全都上網，市府最高決策中心的市政會議也都全程直播，公開接受民眾檢視，沒有秘密文件。

盧秀燕表示，競選市長時的主軸是「陽光、空氣、水」，陽光就是陽光政治、廉能政治，廉能並非陳義過高，而是公務人員最基本的價值，因此，她上任1年半以來，做了很多改革，首先，市府不管跟國外、國內、公家或私人，所簽的MOU全部上網，公開接受民眾檢視，沒有秘密文件，第二，市政府每周的最高決策會議市政會議都全程直播，讓市民朋友可以看到市政府所有的預算、法案等決策過程。

她期許透過各種方式檢視施政，是否符合民意，並落實貫徹「操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民」四大施政要領。

此外，市府為了鼓勵局處同仁精進廉能作為，持續推動「廉能透明獎」，治理賞罰有分，貪贓枉法者應繩之以法、絕不寬貸，表現好的公務同仁或單位，則應予拔擢獎勵，今年有90多件報名，「敢報名就代表有信心」，期盼藉此獎項深化市府廉能作業。

廉政會報除了市府一級首長出席外，並邀請台中地方檢察署檢察長毛有增、中興大學法政學院副院長李長晏，及東海大學法律學系教授蕭淑芬等3名外聘委員，共同參與廉政議題的討論，作為推動廉政工作的重要參考，讓市府施政更符合市民期待。

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