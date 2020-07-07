台中茂谷柑不受疫情影響外銷大陸900噸　盧秀燕感謝業者：穩定供需

▲盧秀燕感謝台東縣果菜合作社理事主席沈百合（左2）等人成功外銷茂谷柑。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

今年受到疫情影響，不少農產品都無法出口，不過產自台中山城的茂谷柑反而出口900噸到大陸，市長盧秀燕7日在市政會議上頒發感謝狀，感謝各農會和台東縣果菜合作社理事主席沈百合共同努力，不但平衡國內供需，也讓世界看見台灣優質水果，農業局長蔡精強則說，將補助農民添購冷藏設備，延長供應時間，不致讓價格崩盤。

台中市農業局輔導東勢、石岡農會及農聯社台東縣果菜生產合作社，將茂谷柑外銷到大陸，今年2至4月已陸續出口900公噸，今年碰到嚴峻疫情，茂谷柑還能繳出如此漂亮外銷成績單，實屬不易，因此上午由盧秀燕公開表揚，感謝各界通力合作。

蔡精強表示，面對兩岸氣氛不如以往，擔心大陸會逐步提高關稅，甚至加嚴檢疫，導致出口環境惡化，因此呼籲果農及早做好蔬果品質及數量管控，市府也會提出分流配套，包括補助冷藏設備等，突破外銷障礙。

東勢區農會總幹事田士欣表示，茂谷柑成功外銷後價格翻近一倍，為台灣少數「有量又有價」的農產品。

石岡區農會總幹事張東海則說，台中茂谷柑風味濃郁、果肉多汁，是高品質柑橘的代名詞，與早已在國際市場打出名號的椪柑各有優點，相信會讓國外消費者驚艷。

沈百合說，台中茂谷柑在口感、風味上都是最好的，所以今年是連續11年外銷到大陸，也代表她對台中茂谷柑的信心與肯定，此外，沈也是外銷鳳梨釋迦到大陸的主要貿易商，對於台灣果農而言，幫助很大。

茂谷柑栽培面積552公頃，分布在東勢、石岡、新社、和平及大坑，年產量10711公噸，主要採收期在1至2月，剛採收時甜中帶酸、香氣濃郁，如果低溫保存至4、5月，酸度下降，甜度提高，風味更佳，尤其4、5月是大陸北方水果生產的空窗期，因此茂谷柑深受歡迎。

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