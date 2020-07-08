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中國「網路長城」蓋進香港？　李家超：移除訊息為防止犯罪

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▲▼Facebook,VPN,翻牆,臉書,社交網站,社交網路,網路社交,網路管制,安卓,android,網路長城。（圖／CFP）

▲港區國安法上路後，外界擔心是否未來到香港使用網路，也需要翻牆。（圖／CFP） 

記者陳政錄／綜合報導

港區《國安法》實施細則7日生效，內容列明港府可要求平台或網路服務商，移除危害國家安全的訊息，招致Google、Facebook、WhatsApp等反彈，但香港保安局局長李家超說，香港仍是資訊自由，有關移除規限是嚴格的，強調任何人士發放資訊只要符合法律，平常生活跟以往沒有分別。

據了解，港區《國安法》6月30日晚間上路後，港府即要求各大社群平台提供用戶個資，目前Google、臉書和推特等皆表示，暫停回應這項索求。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲香港國安法6月30日上路，實施細則7月7日生效。（圖／路透）

值得注意的是，7日生效的《港區國安法第四十三條實施細則》內容列明，港府可要求平台或網絡服務商移除危害國家安全訊息的措施，以及港府可為搜證而搜查有關地方、要求提交資料和物料，進行截取通訊及秘密監察的授權申請等，除限縮港人現實生活的自由度外，在網路上，也讓外界擔憂北京政權要把中共的「網路長城」蓋進香港。

《星島日報》報導，面對多名香港立法會議員詢問，港府是否會動用《國安法》權力，封鎖一些網站或APP，李家超回應稱，警務處處長合理地相信可能導致有危害國家安全的罪行發生，才會要求個人或網絡供應商等移除某些訊息。

他重申，有關移除規限是嚴格的，也只要求移除或令他人不能再接收有關訊息，與發放訊息相關的罪行則按照其他現行法例處理。李家超強調，該做法與很多國家相同。

就截取通訊和秘密監察申請方面，細則明定，「若入侵性較低由警務處首長級官員批准申請」，李家超解釋，《細則》內有講明入侵性較低屬「第二類監察」行動，一般在公眾地方及街上做的秘密監察，都是入侵性較低，但他直言，港府不便公開行動細節。

▲▼香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次會議。（圖／香港政府）

▲香港特別行政區維護國家安全委員會日前舉行首次會議。（圖／香港政府）

據《路透社》報導，「抖音」國際版TikTok發言人6日晚間表示，TikTok將在幾天內退出香港市場，「考量到近期事件，我們決定停止TikTok app在香港的營運。」消息人士聲稱，TikTok做出決定，是因為還不確定香港是否會完全受到北京管轄。

《紐約時報》報導，臉書Facebook指出《港區國安法》的生效，已經使香港的政治討論被迫冷卻，因此公司將會就法律進行檢視，與此同時暫停回應港府訴求。《港區國安法》已經開始利用審查社群網路，逮捕在上頭發聲支持「香港獨立」的市民，臉書認為此舉有人權疑慮。

所謂防火長城（中國大陸民眾俗稱牆、網路長城、功夫網等），是對中華人民共和國政府在其互聯網邊界審查系統（包括相關行政審查系統）的統稱，該系統起步於1998年，旨在對內「維穩」，如今隨《港區國安法》生效，外界人士擔心，該網路長城可能進一步深入香港。

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