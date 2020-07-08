遇疫情「仲介費」7千漲到1萬美金　30越南偷渡犯花大錢「未上岸就被逮」

▲海巡署偵防分署在屏東外海我國籍漁船內，查獲30名越南籍偷渡客。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

海巡署偵防分署6日深夜11時許，在屏東外海我國籍漁船內，查獲30名越南籍偷渡客，經查，其中29名曾來台打工，逾期居留或非法打工被遣返，為討生活又涉險來台。由於疫情影響，邊境防疫嚴格管控，偷渡仲介費漲價至1萬美金，花了大錢來台還未成功賺錢便遭逮。30名偷渡客目前安置在台中市五甲東防疫留置室，全案將依「違反入出國及移民法」移送移民署裁處。

海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來臺，遂報請屏東地方檢察署指揮，6日晚間11時50分許，會同雲林、苗栗、連江、桃園、鳳山、臺中、金門、澎湖查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第六岸巡隊、中部分署第三岸巡隊及高雄市政府警察局鳳山分局等單位，在第七巡防區勤務統合下，於屏東林邊溪外海10.4浬處查獲我國籍漁船，載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境。

高雄查緝隊表示，獲報情資後立即運用大數據分析技術，全面清查掌握可能涉案船隻，並通報第七巡防區進行勤務統合組成專案小組，加強海面雷達目標監控，調派岸際兵力加強巡邏及3艘巡防艇進行攔截圍捕，及時攔阻我國籍漁船載運偷渡犯闖關入境；另為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組均全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，30名偷渡客目前安置在台中市五甲東防疫留置室，14天檢疫期滿移送移民署裁處。

移民署人員指出，往年偷渡客來台須付仲介7000美金，現在可能受到新冠肺炎疫情影響，全球邊境加嚴稽查，偷渡增加困難，導致這批查獲的偷渡客，每人繳交的仲介費提升至1萬美金。

▲由於疫情影響，邊境防疫嚴格管控，偷渡仲介費漲價至1萬美金。

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