6/7社交解封滿月！　陳時中苦笑：民眾防疫新生活「加弱」中

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心6月7日宣布社交解封，7月7日已滿一個月。指揮中心今（8）日召開記者會，被問到解封後民眾防疫新生活，是否有可改善之處？指揮官陳時中苦笑，「防疫新生活加弱中」，呼籲民眾在可能的情況下，還是要把口罩戴好，勤洗手很重要。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

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中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，國內維持449例確診，另針對日前日本確診一名自台灣返回日本之日籍女學生，經採驗在台之123名接觸者及同校曾有發燒、呼吸道症狀之師生共90人抗體，結果均為陰性。

陳時中表示，在社交解封後，只有幾例境外移入個案，本土並沒有社區感染情況，但民眾防疫新生活並未落實，只有在火車等大眾運輸中有戴口罩，少數場合配戴率約7至8成，夜市幾乎沒有看到，呼籲民眾多加留意。

陳時中提到，為了在防疫與經濟活動間取得平衡，各國紛紛於疫情趨緩後逐步放寬管制措施，但隨著各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動重新開放，民眾對疫情的警覺及衛生習慣落實程度也逐漸降低，使美國、日本、韓國、澳洲、以色列及西歐奧地利、英國、西班牙等多國疫情出現回升，甚至部分國家需重新實施嚴格管制措施。

國際疫情仍然嚴峻且預期未達高峰，境外移入風險持續，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。