校長爸竄改檔案！　11歲兒「頂替退伍男」爽領21年薪水...結果超無言

▲邱兆海偽造身分，讓當年11歲的兒子邱之豪冒名頂替領薪水。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東一名校長偽造兒子身份檔案，讓兒子從11歲開始「上班」，一路領國家工資至今。身分遭盜用者張健多年來自行查案，並多方反應都沒有下文，2日在網路上爆料，事件這才爆發。

張健表示，1997年退伍之後，1999年被分配到牡丹區林業局上班，但對方卻一直不讓他去上班，直到2005年才由林業局介紹信，分配到牡丹區沙土鎮林業站。他託人打聽後才得知，自己沒上班的幾年間「工資和保險一直正常發放」，感到相當疑惑。

到了2014年11月，張健終於查到，有個和自己同名、同姓、同身份證號的人在菏澤市牡丹區安全生產監督管理局上班，這才知道從1999年開始，當時只有11歲的邱之豪就冒名頂替他，並且一直都固定領薪水。

菏澤市牡丹區人民政府2日發佈通報，對5名相關責任人作出處理。被舉報人邱之豪（冒名張健）之父邱兆海被撤銷黨內職務和撤職校長職務處分，對被舉報人邱之豪（冒名張健）給予「除名」。

看了新聞之後，許多網友認為處罰太輕微，「頂替讀書太苦太累太煩，直接頂替領工資。高」、「重生之11歲開始當領導」、「只是免職收到黨紀處分沒有別的處罰了嗎？那這些年黑的錢也不用吐出來嗎？」、「11歲，初中還沒畢業，工作就安排了，還是體制內，就問你們這些拼命考大學的服不服」。

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