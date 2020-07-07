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「新冠病毒非來自中國」！牛津教授揭真相：它一直都在...1關鍵甦醒爆發

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▲▼印度公衛人員在孟買採集民眾檢體樣本。（圖／路透）

▲印度公衛人員採集民眾檢體樣本。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

「新冠病毒源頭來自哪裡？」各界持續爭論中，英國牛津大學實證醫學中心教授傑佛遜（Tom Jefferson）就表示，新冠病毒可能已經潛藏休眠在世界各地許久，直到碰到有利的環境條件才浮出檯面，並不是來自於中國。針對新冠病毒傳染途徑，傑佛遜也提到，病毒還有可能是透過下水道系統或是公共廁所傳播。

綜合外媒報導，傑佛遜博士接受英國《每日電訊報》採訪時說，在新冠病毒出現在亞洲之前，已經在世界各地發現一系列的存在證明。傑佛遜說，例如在西班牙，義大利以及巴西的污水樣本中，就發現了新冠病毒的蹤跡，時間點比中國武漢出現疫情還要早，所以新冠病毒可能並非源自中國。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

傑佛遜還說，西班牙流感1918年爆發時，也曾發生過這類奇怪的事，薩摩亞西部約有三成的人口因西班牙流感喪命，但這些人與外界並沒有任何接觸。唯一能解釋的是，流感病毒一直都在當地，因為某些條件被激活，也許是人口密度或環境條件，「這也是我們應該要找到的」。

關於新冠病毒的傳染途徑，傑佛遜指出，病毒還有可能是透過下水道系統或是公共廁所傳播，不僅是透過講話、咳嗽或是打噴嚏時所產生的飛沫來傳播。據了解，傑佛遜目前已經與多位專家展開合作，進行深入調查，望能找到更多新的傳播途徑。

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