警大教授消防特考洩題…聽到的50人「全上了」　考選部通通抓回來重考

▲警大前系主任沈子勝看學生「太辛苦」，洩題助50人錄取消防特考，考選部將撤回這群人的派令，預計10月底重考。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導

中央警察大學消防系前主任沈子勝，涉於任2018年消防三等特考的召集人期間，把考題重點洩漏給學生，讓他們全數通過國家考試，檢方依瀆職、妨害考試、洩密等罪嫌起訴。北院7月2日開庭，沈男認罪，並同意繳交考選部重瓣所需的52萬元，而因他洩題考上、目前已分發的50名學生，考選部將撤銷派令，預計將於10月底重考。

沈男今日在庭上認罪，表示願給付考選部舉辦重考的52萬成本，並對傷害考選部、浪費司法資源感到很抱歉；檢察官表示，他也是經國家考試考上的，沈男此舉不但嚴重影響國考公信力，更讓考選部在立法院上被質疑，建請法官對沈男求處150到200萬的捐款。

考選部科長指出，50名直接、間接從沈男洩題獲益考上的學生，考選部於6月底全部取消派令，預計於10月底舉辦重考，屆時還有427位全程參與當時考試、卻未錄取的考生，可獲得重考機會；科長表示，國考公信的建立，是工作人員多年努力的結果，希望法官能審酌本案的嚴重性，希望不要再有洩題事件發生。

法官諭知沈男應於7日內，將52萬元繳交至考選部帳戶，此金額可抵扣檢方求處的150萬至200萬捐款，本案將擇期再審。

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