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蔡英文喝斥大法官遭證實　國民黨：她破壞憲政分際應向國人道歉

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▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前大法官許玉秀近日投書媒體，指稱總統蔡英文3月在官邸接見公民團體時，把現任大法官、司法院前祕書長呂太郎找來「喝斥」，引發議論。對此，國民黨7日表示，當天在場的民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民已證實此事，蔡英文應該為破壞憲政分際、不尊重大法官職權向國人道歉。

許玉秀向媒體投書蔡英文喝斥呂太郎的內容曝光後，引發熱議，總統府發言人丁允恭6日則表示，當天實際上是蔡英文應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」邀請，就司改議題進行溝通，但許玉秀並未出席該活動，她的言論是不實指控。

不過蕭逸民7日則透露，蔡英文當時不僅回應民間團體的意見，也指責在場的司法院秘書長林輝煌，且命令他立刻把呂太郎找來，當場嚴厲地質問他在司法院秘書長任內的工作。

對此，國民黨表示，總統府第一時間回應「憑空指控」，但當天在場的蕭逸民已證實確有其事，總統府應該為蔡英文辯解說謊公開道歉，蔡應文也應該為破壞憲政分際、不尊重大法官職權向國人道歉。

國民黨認為，蔡英文作秀給公民團體看做過頭，原本她想要展現推動司改的決心，但不假辭色地喝斥現任大法官的一幕，反而讓外界更加質疑司法機關的中立、客觀性，也讓社會大眾懷疑民進黨推動司法改革的真實性。

國民黨強調，不論呂太郎過去擔任司法院秘書長期間有任何問題，現在呂已經身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻未能堅守行政中立及憲政分際，只能屈服於當權者的壓力，「當大法官對當權者如此卑躬屈膝時，台灣人民如何能相信我國的司法能超然獨立？如何相信我國司法機關不會只為特定政黨或人士服務？如何相信人民的權益能在司法的最後防線上獲得保障？」

國民黨呼籲蔡英文與總統府不要避重就輕，當天是如何訓斥司法院秘書長與大法官，應公開透明公布真實的對話內容，並向社會大眾道歉，還給我國司法體制的獨立性及中立性一個公道。

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