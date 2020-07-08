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港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

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▲▼蔡英文出席「外貿協會50周年茶會」＆時事ＱＡ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文7日出席外貿協會50周年茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

港版國安法實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。總統蔡英文7日表示，將持續關注後續發展，若對台灣造成傷害或不合理影響，不排除祭出反制措施。

蔡英文7日出席外貿協會50周年茶會時指出，港版國安法是由一個非民主機制的政府擬定，以此限制人民自由、對民主的訴求，這是全世界主要民主國家譴責的，台灣也包括在內，跟全世界主要民主國家一樣。

由於「港版國安法」涉及執行方式的第43條實施細則中，授權香港警務處長在特定情形下，可以要求外國、台灣政治性組織或代理人提交包含個資在內的相關資料。

蔡英文指出，後續將緊盯施行狀況，如果港版國安法對台灣造成傷害，或有不合理現象，政府將考慮反制措施，必要時對國民、國家相關組織發出警訊或指引，避免他們受到傷害。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法生效，實施細則可要求台灣政治性組織提供資料。（圖／路透）

蔡英文認為，每個重要、主要政黨都該有能力去判斷港版國安法，檢視哪些內容是無法被接受的，共同面對這項法令帶給台灣的衝擊和傷害，而非單單只有執政者。

對於前總統馬英九5日批評國安五法「不遑多讓」。蔡英文回應，台灣是民主國家，和其他很多民主國家一樣立法、強化法律，防止中國大陸勢力滲透、入侵，來破壞民主，這是國安五法的主要目的，她和很多人都不解馬英九為何說出這番話。

蔡英文重申，很多民主國家都會這麼做，「我們必須對於妨害我們國家的事情，能夠有效遏止，保護我們的民主。」

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