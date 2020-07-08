　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

這本死亡筆記本揭露的最大咖金主是有富建設董事長洪村騫，辦案人員扣押洪2支手機過濾解密後，赫然發現他和藍綠白政要關係密切，案情可能向上升高，檢調目前循著洪村騫這條線再向上發展，恐會查出更多不為人知的內情。

富建設董事長洪村騫涉嫌放高利貸，並行賄調查官，在聲押庭認罪後，遭法官裁定以1,000萬元交保。

▲有富建設董事長洪村騫涉嫌放高利貸，並行賄調查官，在聲押庭認罪後，遭法官裁定以1,000萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士透露，辦案人員解密洪村騫的手機，發現他曾私訊身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲求見面，柯二話不說立刻回答好，可見雙方交情匪淺。此外，2014年柯P角逐台北市長時，洪就對柯堅持不加入民進黨的做法相當讚賞；當時身兼松山慈惠堂總顧問的洪村騫，8月中邀請柯到慈惠堂用餐，還刻意找來綠營議員做陪。

辦案人員解密洪村騫手機，赫見洪與民眾黨主席柯文哲私訊約見面，柯也爽快答應。圖為柯文哲以台北市長身分出席2017年松山慈惠堂母娘文化祭。（翻攝自松山慈惠堂臉書）

洪村騫人脈廣，2014年底台北市長選舉，距離投票日僅剩1個月，當時藍營市長候選人連勝文民調落後，選情告急，洪村騫雖然和柯文哲有互動，仍發函要求旗下員工參加連的造勢大會，不出席要扣薪，他還和當時的國民黨台北市議員賴素如、立委丁守中，共同掛名造勢活動主辦人。

洪村騫擔任台灣海峽兩岸法律扶助會理事長，常邀請前副總統吳敦義參加會員大會，2人私交甚篤。（翻攝自台灣海峽兩岸法律扶助協會Flickr）

此外，去年11月底時值總統大選期間，擔任藍營黨魁的吳敦義也透過洪村騫牽線，和鴻海創辦人郭台銘碰面，密商選務發展。由於洪擔任台灣海峽兩岸法律扶助協會理事長，每年召開會員大會，吳敦義都受邀坐主位，更常坐到宴會結束才離席，可見交情之深。

知情人士說，洪也循此管道和兩岸司法界人士建立不錯交情，甚至主動開口，願便宜賣房子給檢察官做關係，但未聞有人敢買。

洪村騫擔任桃園龍德宮主委，廟方今年初舉辦祈福大典，他特別邀請桃園市長鄭文燦共同主持。（桃園市政府提供）

洪村騫和綠營也有交情，今年爆發肺炎疫情，信眾頗多的桃園龍德宮舉辦祈福大典，桃園市長鄭文燦和該廟主委洪村騫共同獻祭，並主持遶境活動，而時任民進黨主席的總統蔡英文在2015年出席彰化同鄉會長交接儀式，也大誇洪在內的同鄉會幹部盡心盡力。

在此之前，2005年洪村騫也曾找來扁家駙馬爺趙建銘的父親趙玉柱當顧問，按月提供車馬費，就連朱立倫愛將、前新北市副市長許志堅5年前涉弊被追查，檢調也從許嫁女兒的禮金簿發現，洪包了36,000元的大紅包。

王音之的老公楊文虎（圖）今年1月被押解回台受審，大爆前年在高鐵台北站和立委曾銘宗換名片，並拜託他替潤寅開協調會。

檢調追查發現，這十多年來洪村騫與潤寅有十幾億元的資金往來，不但將王音之當成肥羊放款，最高月收1,500萬元的高額利息，而為了不讓潤寅倒閉以便能繼續吸金，並避免自己放高利貸的惡行曝光，才會一邊調錢給潤寅，一邊協助王音之行賄調查官。

知情人士透露，王音之咬出洪村騫第一次借錢給她的月息達10％，後來降為8％，再經王苦苦哀求，才降到5％，儼如吸血鬼。由於刑法第344條規定：「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處3年以下有期徒刑。」王的說法如屬實，洪村騫恐涉重利罪。

洪村騫和藍綠白政壇大咖政治人物都熟識，他旗下的有富集團在新北市的新店、淡水、板橋等地共蓋了一千多戶住宅，在建築業界打滾四十多年，他每年捐款數千萬元給各種公益團體，自己每年也花千萬元預算購買名錶、珠寶打扮門面。

洪村騫擔任桃園龍德宮主委，廟方今年初舉辦祈福大典，他特別邀請桃園市長鄭文燦共同主持。（桃園市政府提供）

洪村騫身兼普賢護法會理事長，長期做公益反毒，曾一起和前新北市長朱立倫宣誓反毒，呼籲民眾拒絕毒品、遠離毒品，他還捐款大力贊助《毒禍—活著有明天》電影首映會，邀請年輕學子欣賞，透過電影的寓教於樂功能，分享反毒。


更多鏡週刊報導
【潤寅死亡筆記本4】收下500萬現金水果盒　調查官還要求打通高層升官
【潤寅死亡筆記本5】王音之行賄調查官露餡　超完美內帳全都爆
【潤寅死亡筆記本6】金主名單驚見羅淑蕾　原來她財力如此驚人

ET快訊
遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒畫面曝　女童血染內褲爸心痛
假Coser女大生嗆開告！網爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」
館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰
6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！「3大通路8販售點」一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

3歲女童「幼兒園遭霸凌」！一聽「上學」尖叫大哭：我不要跟他們當朋友

屏東女與男性友人校園內談判失控！女警耐心聽完抱怨　她點頭願就醫

網友爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」！　假Coser女大生230字反擊：抹黑我就告

宜蘭男駕小船捕魚沒回來...警消徹夜搜救　隔天找到遺體

瑞芳侯硐貓村民宅清晨大火　鄰居住戶倉皇逃生...鐵皮屋夾層燒毀

屏東建國派出所全白外牆「太閃」　對面鄰居受不了頻抗議…警方聽到了

月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

3歲女童「幼兒園遭霸凌」！一聽「上學」尖叫大哭：我不要跟他們當朋友

屏東女與男性友人校園內談判失控！女警耐心聽完抱怨　她點頭願就醫

網友爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」！　假Coser女大生230字反擊：抹黑我就告

宜蘭男駕小船捕魚沒回來...警消徹夜搜救　隔天找到遺體

瑞芳侯硐貓村民宅清晨大火　鄰居住戶倉皇逃生...鐵皮屋夾層燒毀

屏東建國派出所全白外牆「太閃」　對面鄰居受不了頻抗議…警方聽到了

月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

私服扁屁但禮服就翹了！楊冪被爆「穿假屁股結果移位」　粉絲傳激短褲圖反駁

貓熊二寶妹黑眼圈長出來啦！　圓圓緊護「仿仔」待母女重逢

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

「代理市政府睡著了？」鳳山火車站工程地嚴重積水…網譏：溼地公園新景點

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

高鐵祭三大優惠！買飯店聯票「加購高鐵車票」最多打6折

阿嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」　正宮發現真相心碎：我怎那麼笨

社會熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

新北男家中DIY被罰5000元！法官：驚嚇到路人

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」

3歲女童遭霸凌血染內褲　師低頭狂滑手機

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

情侶吵架男撞女　賓士車墜落山溝

女醫外遇被逐出　情人秒選回歸家庭

彰化賓士被A到一路追...少年骨折還駕駛被呼巴掌！

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面