月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

圖、文／鏡週刊

這本死亡筆記本揭露的最大咖金主是有富建設董事長洪村騫，辦案人員扣押洪2支手機過濾解密後，赫然發現他和藍綠白政要關係密切，案情可能向上升高，檢調目前循著洪村騫這條線再向上發展，恐會查出更多不為人知的內情。

▲有富建設董事長洪村騫涉嫌放高利貸，並行賄調查官，在聲押庭認罪後，遭法官裁定以1,000萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）



知情人士透露，辦案人員解密洪村騫的手機，發現他曾私訊身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲求見面，柯二話不說立刻回答好，可見雙方交情匪淺。此外，2014年柯P角逐台北市長時，洪就對柯堅持不加入民進黨的做法相當讚賞；當時身兼松山慈惠堂總顧問的洪村騫，8月中邀請柯到慈惠堂用餐，還刻意找來綠營議員做陪。

洪村騫人脈廣，2014年底台北市長選舉，距離投票日僅剩1個月，當時藍營市長候選人連勝文民調落後，選情告急，洪村騫雖然和柯文哲有互動，仍發函要求旗下員工參加連的造勢大會，不出席要扣薪，他還和當時的國民黨台北市議員賴素如、立委丁守中，共同掛名造勢活動主辦人。

此外，去年11月底時值總統大選期間，擔任藍營黨魁的吳敦義也透過洪村騫牽線，和鴻海創辦人郭台銘碰面，密商選務發展。由於洪擔任台灣海峽兩岸法律扶助協會理事長，每年召開會員大會，吳敦義都受邀坐主位，更常坐到宴會結束才離席，可見交情之深。

知情人士說，洪也循此管道和兩岸司法界人士建立不錯交情，甚至主動開口，願便宜賣房子給檢察官做關係，但未聞有人敢買。

洪村騫和綠營也有交情，今年爆發肺炎疫情，信眾頗多的桃園龍德宮舉辦祈福大典，桃園市長鄭文燦和該廟主委洪村騫共同獻祭，並主持遶境活動，而時任民進黨主席的總統蔡英文在2015年出席彰化同鄉會長交接儀式，也大誇洪在內的同鄉會幹部盡心盡力。

在此之前，2005年洪村騫也曾找來扁家駙馬爺趙建銘的父親趙玉柱當顧問，按月提供車馬費，就連朱立倫愛將、前新北市副市長許志堅5年前涉弊被追查，檢調也從許嫁女兒的禮金簿發現，洪包了36,000元的大紅包。

檢調追查發現，這十多年來洪村騫與潤寅有十幾億元的資金往來，不但將王音之當成肥羊放款，最高月收1,500萬元的高額利息，而為了不讓潤寅倒閉以便能繼續吸金，並避免自己放高利貸的惡行曝光，才會一邊調錢給潤寅，一邊協助王音之行賄調查官。

知情人士透露，王音之咬出洪村騫第一次借錢給她的月息達10％，後來降為8％，再經王苦苦哀求，才降到5％，儼如吸血鬼。由於刑法第344條規定：「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處3年以下有期徒刑。」王的說法如屬實，洪村騫恐涉重利罪。

洪村騫和藍綠白政壇大咖政治人物都熟識，他旗下的有富集團在新北市的新店、淡水、板橋等地共蓋了一千多戶住宅，在建築業界打滾四十多年，他每年捐款數千萬元給各種公益團體，自己每年也花千萬元預算購買名錶、珠寶打扮門面。

洪村騫身兼普賢護法會理事長，長期做公益反毒，曾一起和前新北市長朱立倫宣誓反毒，呼籲民眾拒絕毒品、遠離毒品，他還捐款大力贊助《毒禍—活著有明天》電影首映會，邀請年輕學子欣賞，透過電影的寓教於樂功能，分享反毒。



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