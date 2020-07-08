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離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友「她不離不棄」

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▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男被前妻用利刃剪下生殖器沖馬桶。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名黎姓女子不滿仍同居的陳姓前夫在外拈花惹草，竟色誘對方脫下褲子，拿出長約25公分的工業剪，剪掉對方的下體、陰囊沖到馬桶，導致對方生殖器僅剩1公分。而陳男雖命根子被斷，依舊交了女友，雙方感情很好，女方不離不棄。

黎女因不滿陳男經常喝酒、賭博，成天在外花天酒地，還花錢玩女人，讓她氣得與對方離婚。雙方2019年7月22日協議離婚，但她仍心有不甘，認為自己浪費青春，決心報復。

離婚2天、同月24日，黎女先打電話給陳男，表示要與對方「做最後一次」，把人騙到房內脫褲後，拿出長25公分的工業剪，一把剪下對方生殖器，接著扔進馬桶沖掉，甚至還拿鹽酸攻擊。

▼陳男當時痛苦躺在擔架上被送醫。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

被剪掉生殖器的陳男當下痛得不斷大喊，忍著痛楚躲進廁所內報警，「救命！殺人了！」警消人員趕到現場時，黎女情緒相當激動，表示「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」

黎女被新竹地院法官依傷害罪8年徒刑，但她認為「判太重了」，提出上訴請求減刑，遭到高院駁回，目前由最高法院審理中。至於民事部分，陳男求償1000萬元，但一審法官判賠100萬元。《自由時報》報導，陳命根被斷後仍交了女友，且兩人形影不離，像他開庭也都可見對方陪在身旁。

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