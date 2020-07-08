花心男離婚2天無縫新歡！前妻「色誘剪下體」沖馬桶　求償千萬判決出爐

▲色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶 GG僅剩1公分。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一名黎姓女子，因不滿陳姓前夫拈花惹草，色誘對方後拿出剪刀把對方下體、陰囊剪掉、扔到馬桶沖掉，殘忍行徑被法官判刑8年。而被剪掉下體的陳男也向前妻求償千萬，但法官最後只判賠100萬元。

回顧案情，黎女因不滿陳男經常喝酒、賭博，成天在外花天酒地，還花錢玩女人，讓她氣得與對方離婚。雙方2019年7月22日協議離婚，但黎女仍心有不甘，認為自己浪費青春，決心報復。同月24日，黎女先是打電話給陳男，表示要與對方「做最後一次」，把人騙到房內脫褲後，拿出長25公分的工業剪，一把剪下陳男生殖器，接著扔進馬桶沖掉，甚至還拿鹽酸攻擊。

被剪掉生殖器的陳男當下痛得不斷大喊，接著忍著痛楚躲進廁所內報警「救命！殺人了！」警消人員趕到現場時，黎女情緒相當激動，表示「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」法官在今年5月依傷害罪判黎女8年徒刑。

▲痛苦的陳男躺在擔架上被送醫。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

民事賠償部分，根據判決書指出，陳男自述因下體被剪不能人道，導致免疫系統、內分泌因此失調，身體會因天氣變化而起疹子，在生心理受有極大痛苦，故向前妻求償精神慰撫金1000萬元。前妻則指控前夫不斷拈花惹草，甚至在性行為時打斷她肋骨，所以才會決定剪掉他下體。

法官審酌後認為，2人原是夫妻，感情不睦，慰理性溝通、以暴力方式解決，甚至把剪下的下體沖進馬桶，阻斷陳男送醫重建機會，惡性重大，判賠100萬元。

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