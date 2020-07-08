FBI：習近平獵狐計畫鎖定海外華人！　「一句話」脅迫在美家人回到中國

▲美國聯邦調查局局長呼籲，若有受到中國威脅的美國公民或在美人士，盡快和FBI聯絡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）7日指出，中國國家主席習近平試圖透過獵狐計畫，逼迫中國出生移民美國者及境外華人回到中國，甚至以恐嚇的方式脅迫「回國或者自殺」。他向大眾呼籲，若有遭遇上述情況的人，請盡快與FBI聯絡。

路透社報導，雷伊周二在哈德遜研究所 （Hudson Institute）發表一項不尋常的演說，他重申中國正在利用間諜、網路竊資、發出黑函以及其他戰略方式，試圖以不名譽手段取代美國，成為主導全球的經濟和科技力量。

習近平主導的「獵狐計畫」，2014年開始鎖定涉貪的中國官員及關係人士；雷伊指出，習正透過這項計畫，瞄準在中國出生但在海外生活，並且對北京當局的政治及人權政策有所批評者，脅迫他們回到中國，最終達到讓這類對中國政府批評噤聲的目的。

雷伊表示，若有家庭不願回到中國的話，北京當局就會威脅他們盡快回國，甚至有一例，是中國政府派遣「使者」入境美國，到該家庭登門拜訪，告訴他們「回國，或者自殺。」他說已有數百名住在美國者成為獵狐計畫的受害者，而且其中很多都是美國公民或持有綠卡，「中國政府想要強迫他們回到中國，而中國想要達成這個目的的手段，是非常嚇人的。」

「我想要藉由這個機會點出，」雷伊說，「如果你認為中國政府已經鎖定你了，你可能是下一個獵狐計畫的受害者，請務必到你所在區域的FBI辦公室。」他也指出，FBI當前偵辦的智慧財產權侵犯案件，至少有2500件是和中國有關。

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