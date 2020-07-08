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美破300萬確診13萬死！德州首府警告「再10天ICU病床滿」　全球1171萬人染疫

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▲▼川普5日參觀緬因州醫療用品工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲美破300萬人確診，醫療系統面臨超載，總統川普卻聲稱「99％患者都完全無害」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透社統計，截至台灣時間8日上午5點30分，美國累計確診已經突破300萬例，死亡人數也超過13萬人。美國當前確診人數幾乎等於內華達州人口，而每日新增病例再次激增的情況下，許多人又開始擔心醫療系統面臨的過載情況。

報導指出，美國的確診數及死亡數皆是全球第一，超過13萬美國人死於2019新型冠狀病毒（COVID-19），而有鑑於近日每天增加4、5萬例的速度，死亡數在不久的未來可能會大量增加。

光是7月第一周，就有18個州新通報的病例數創下紀錄新高。就德州而言，住院的新冠肺炎病患人數在2周內迅速翻倍；首府奧斯丁（Austin）市長阿德勒（Steve Adler）上周末警告，該市內所有醫院的負荷量再過2周就要到頂，加護病房及床位則是在10天內就會全部額滿。而此刻在亞利桑那州（Arizona），只剩下10％的加護病房床位。

疫情自3月中席捲全美，至今除了無法平息外，還有更多的確診病患湧入醫院，而總統川普卻在沒有任何醫療科學證據下，於7月4日國慶日當天，宣稱全美99％的新冠肺炎病患都是「完全無害的」。

傳染病權威、「防疫隊長」佛奇（Anthony Fauci）雖在川普政府內工作，但與川普一向意見相左，他指出美國的疫情情況令人憂心，必須立刻著手處理，而且不要想指望疫苗能帶著大家安全過關。

根據霍普金斯大學疫情地圖統計，全球累計1171萬2663例確診、54萬582死。

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