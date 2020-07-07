備戰中國？　印度再與俄羅斯簽8億武器合約　美媒曝：一年內授予

▲中印衝突後，印度開始加緊增購軍備。圖為蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著印中衝突爆發後，印度國防部在2日通過戰機採購案，將採購33架先進戰鬥機並將購置248枚空對空飛彈升級原有戰機，採購的總金額高達24.3億美金（約為新台幣715億元）。而美媒7日報導，印度將再與俄羅斯簽署價值8億美元（約台幣24億元）的合約，再次增強國防戰力。

根據《國防新聞週刊》（Defense News）報導，印度國防採購委員會批准了總價值高達55.5億美元（約台幣1634億元）的預算案。在採購的33架新戰機中，有21架是向俄羅斯購買的米格-29戰機（MiG-29），另12架則是透過斯坦航空工業有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd）添置的蘇-30MKI戰機（Su-30MKI），並將購置248枚空對空飛彈升級原有戰機，採購的總金額高達24.3億美金（約為新台幣715億元）。

據報導，印度國防部官員表示，印度在合約中要求俄羅斯為蘇-30MKI戰機，基洛級潛艇和T-90坦克提供零件，以及用於俄產戰鬥機、坦克、軍艦的導彈和彈藥。

▲MiG-29K。（圖／達志影像／美聯社）

此外，印度也著手升級現有的軍備，包括皮納卡（Pinaka）多管火箭炮、BMP-2步兵戰車、軟體無線電、「無畏」巡弋飛彈（Nirbhay）等。《國防新聞週刊》也透露，印度國防採購委員會批准的項目預計將在一年內授予，大約三年後開始技術引進，而對於快速通道和緊急採購的項目則再在一個月內開始，並在一年內完成。

隨著南亞軍事現代化，印度已經成為世上最大的武器進口國之一，即使在過去十年間，印度已經開始慢慢轉向美國及以色列採購軍備，但仍有超過一半的軍事配件來自俄國。軍事分析師貝迪則表示，採購俄羅斯戰機將提高印度空軍的中隊人數，一個中隊包括18架戰機。