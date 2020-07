《武器貿易條約》90天後生效　趙立堅：維護世界和平的重要錯舉

▲中國外交部發言人趙立堅。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

中國全國人大在6月的代表大會上通過加入《武器貿易條約》的議案,並由駐聯合國大使張軍在6日交存加入書。對此,中國外交部發言人趙立堅在7日的例行者會上指出,加入《武器貿易條約》是中國積極參與全球武器貿易治理、維護世界和地區的和平與穩定的重要錯舉。

趙立堅在例行記者會上表示,完成交存,《武器貿易條約》加入書,標誌著中國完成了加入這一條約的所有法律程序,條約自7月6日起90天後對中國生效,「為從事正常軍品貿易的國家,中國一向嚴格管理軍品出口,並已建立完善的軍品出口管制政策法規體系,有關軍貿政策和管理措施完全達到甚至超出了條約的要求。」

