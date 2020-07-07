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《武器貿易條約》90天後生效　趙立堅：維護世界和平的重要錯舉

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國全國人大在6月的代表大會上通過加入《武器貿易條約》的議案，並由駐聯合國大使張軍在6日交存加入書。對此，中國外交部發言人趙立堅在7日的例行者會上指出，加入《武器貿易條約》是中國積極參與全球武器貿易治理、維護世界和地區的和平與穩定的重要錯舉。

趙立堅在例行記者會上表示，完成交存，《武器貿易條約》加入書，標誌著中國完成了加入這一條約的所有法律程序，條約自7月6日起90天後對中國生效，「為從事正常軍品貿易的國家，中國一向嚴格管理軍品出口，並已建立完善的軍品出口管制政策法規體系，有關軍貿政策和管理措施完全達到甚至超出了條約的要求。」

趙立堅強調，中方僅向主權國家出口軍品，不向非國家行為體出口軍品，這充分體現了中國對軍品出口的高度負責任態度，呼籲各方嚴格管理軍品出口，不向非國家行為體出口軍品，停止通過軍品出口乾涉主權國家內政，切實維護聯合國憲章的宗旨和原則。

中國駐聯合國大使也藉機暗諷美國，表示當今世界面臨重重挑戰，而單邊主義已成為動亂之源。一段時間以來，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和國際組織，大搞單邊霸凌行徑，給全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素，對世界各國攜手應對全球性挑戰造成嚴重危害。

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