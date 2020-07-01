彰化執行署拍賣新車價1900萬「小牛」跑車　口罩神祕男455萬得標

▲彰化分署拍賣「小牛」藍寶堅尼跑車。（圖／記者唐詠絮攝）



記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署1日上午舉行新車市價高達1900萬元的「小牛」藍寶堅尼跑車拍賣，現場擠進大約300位民眾，號碼牌150張很快便被領光，民眾第一次喊價50萬，緊接著搶標320萬元，搶標超級刺激，最後1名蓄著長鬍鬚的黃姓男子喊出455萬元，拍賣官3次確認無人再追價，以低於市價行情得標買下。

▲彰化分署拍賣小牛黃姓男子以455萬得標。（圖／記者唐詠絮攝）

法務部行政執行署彰化分署，這次拍賣的3台車輛贓物，其中2台汽車一台為藍寶堅尼（小牛），是曾姓主嫌於2011年8月間，利用向大陸地區人民所詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣換為港幣後，再藉由地下匯兌漂白為新臺幣，以1900萬元現金所購買，另一台是賓士休旅車（R350 CDI AMATIC），是檢警破獲以曾姓與龔姓（發佈通緝中）為首的東南亞電訊詐騙集團時所查獲，當年8月間以400萬元所購買，經檢警所查扣。

▲彰化分署拍賣會現場擠滿人。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化分署強調，這次拍賣的2輛汽車雖然是在2011年間所購買，但是購買沒幾個月就遭檢警查扣（小牛里程數僅有2萬4千多公里），並經彰化地方檢察署極為小心的保管，進行拍賣試車時，發現2台車輛不論性能或外觀均極佳。

現場第2輛賓士休旅車，一開始就喊到30萬元，民眾也陸續搶標加碼，以77萬元結標，最後壓軸「小牛」，當拍賣官說，10萬元起標，馬上就有民眾喊出50萬元，黃男隨即搶標320萬元，馬上又有民眾再喊價到380萬元，一旁看的人也驚呼聲連連，過程超級刺激，當搶標到450萬元時，拍賣官喊到第2次時，黃男隨即喊出455萬元，最終由黃男得標，將愛車牽回。

＊有關藍寶堅尼小牛LP570-4 Superleggera：

年份：2011年

新車售價：1600~2000萬元，視配備。

引擎：V10，5204 CC

變速箱：6速自手排

馬力：570匹

扭力：55.1公斤．米

0～100公里／小時：3.9秒內

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