　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南檢檢察事務官違法監聽自家人案　更一審改判7月緩刑2年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲檢察事務官陳能群被控違法監聽自家人，遭檢察官提自訴控告，台南高分院更一審改判7月刑，緩刑2年。（圖／記者林悅攝）

▲檢察事務官陳能群被控違法監聽自家人，遭檢察官提自訴控告，台南高分院更一審改判7月刑，緩刑2年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察事務官陳能群，被控在2013年1月8日晚間，同意警方喬裝小販帶監錄器材進KTV包廂竊錄時任台南地檢署檢察官吳岳輝、李宗榮、另位施姓檢察官與王姓司機及王姓被監聽對象的餐敘，事後被吳岳輝提出自訴，控告陳能群與幾名員警違法監聽，台南高分院更一審24日上午將陳員改判7月，緩刑2年。

該案一審時，台南地院依違反通訊保障及監察法的假借職務上違法監聽，判陳能群7月徒刑、緩刑2年；另名涉案的台南市五分局員警郭忠泰被判刑6月、緩刑2年。其他支援南檢的永康分局員警黎大正、麻豆分局員警林志隆、保五總隊員警施萬福與喬裝小販的秘密證人都獲判無罪。惟二審時，陳能群部分獲改判無罪。

今天上午，台南高分院更一審依違法監聽罪改判陳能群7月徒刑、緩刑2年，判決確定後陳要付10萬元給國庫，刑度部分維持一審判決。

據了解，吳岳輝、李宗榮與施姓檢察官於2013年1月8日下班後，應該署司機室之邀，參加該署司機室年終聚餐，由吳岳輝、李宗榮出錢宴請，在餐會結束後，王姓司機開車搭載吳岳輝等3人返回南檢途中，王司機為表達感謝之意、提議到北區北海KTV續攤唱歌，由他請客。

王司機另通知台南市警四分局王姓退休刑警到場，王員即帶洋酒2瓶於當晚9時半到北海KTV，因吳岳輝、李宗榮與王員以往曾合作辦案，大家共同飲助興。王員於晚間10時半許，聯絡友人代找5名小姐到北海KTV310包廂，吳岳輝、李宗榮2人有與王員、王司機及5名小姐等相互敬酒、唱歌，至隔天凌晨1時半許，5名小姐先離去，吳岳輝等3人與王司機則歡唱到凌晨3時離去。

2013年1月8日晚間10時許，郭忠泰在現譯台監聽監察對象王員時，得知王員到北海KTV與友人消費，陳能群、郭忠泰明知台南地院核發的監聽書只能對電話監聽、錄音，郭忠泰與不知情監聽範圍的黎大正、林志隆、施萬福討論後，經陳能群與檢察官林仲斌同意，當晚11時許委由不知情的秘密證人假扮賣檳榔的小販，帶有錄影音功能的監聽器進入吳岳輝等人包廂竊錄吳岳輝、李宗榮與王員等人的談話、活動內容。

此事爆發後，在台南地檢署內引發軒然大波，吳岳輝對遭到署內同仁非法監聽甚表不滿，氣得直接對檢事官、員警提出自訴。

・8大自選菜單，按一鍵就變廚神

ET快訊
國光女神CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡「鹹濕對話曝光」她崩
三峽大壩易成轟炸目標..若遇襲數億人將陪葬！專家點關鍵
「這款iPhone」1500元入手！Apple超殺特賣只限明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

快訊／高雄2大KTV旁大樓火警！消防升起雲梯車佈水線灌救

南檢檢察事務官違法監聽自家人案　更一審改判7月緩刑2年

想賴掉電話費高雄女瞎掰遭冒名　監視器「晃出這身影」輸了

影／民雄幼兒園爆虐童！師辯「幫女童卸下髮飾」　監視器影片打臉

砸道上高速公路「硬切」挨罰3千　他辯：對方故意貼近...車距僅6米遭打臉

向地下錢莊借錢無力償還　彰化男離家「我在有海的地方」...家人急報警

快訊／Uber司機恐攻酒駕！時速100撞死人　「一句對不起都沒有」二審重判12年

送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委好友曝光移審法院決定是否收押

酒駕男逆向撞上來身亡　騎士「剩一公尺才發現」挨告過失致死

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

快訊／高雄2大KTV旁大樓火警！消防升起雲梯車佈水線灌救

南檢檢察事務官違法監聽自家人案　更一審改判7月緩刑2年

想賴掉電話費高雄女瞎掰遭冒名　監視器「晃出這身影」輸了

影／民雄幼兒園爆虐童！師辯「幫女童卸下髮飾」　監視器影片打臉

砸道上高速公路「硬切」挨罰3千　他辯：對方故意貼近...車距僅6米遭打臉

向地下錢莊借錢無力償還　彰化男離家「我在有海的地方」...家人急報警

快訊／Uber司機恐攻酒駕！時速100撞死人　「一句對不起都沒有」二審重判12年

送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委好友曝光移審法院決定是否收押

酒駕男逆向撞上來身亡　騎士「剩一公尺才發現」挨告過失致死

最有錢／合一解盲成功帶頭衝　生技股真能買？

快訊／蔡英文談釣魚台：區域情勢錯綜複雜　我們必須保持冷靜

國民黨將淡化「九二共識」？　馬英九大笑「呵呵」：與江啟臣談得很好

快訊／高雄補選「三咖督」衝擊陳其邁？蔡英文回應了

高球選手錢普退賽　PGA第2起新冠檢測呈陽性

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

監委名單爭議不斷　蔡英文：負起責任、持續檢討

「下載才是惡夢」Face app玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650

被鳥屎砸頭中大獎！　專家解密「屎的形態」是關鍵…還有3情況發生也快買彩券

長江中下遊持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

死亡撞擊瞬間曝光！桃園孕婦駕車高速撞　「機車空中解體」母女噴飛1死1重傷(更新1)

社會熱門新聞

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

放啞鈴卻浮起！愛河分屍連2天詭異巧合曝　警點出關鍵

板橋女外遇51刀殺嬰！家人不知憂鬱真相

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

14歲國中當「抓耙仔 」　私刑7打1「扳手爆頭」亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

天庭召喚救新冠　邪教教主開黑洞騙雙修

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

驚曝愛河分屍案兇嫌背景　高大成放大腳一看：死亡3天

更多熱門

相關新聞

扁珍「發票貴婦團」種村碧君　二審判4年

扁珍「發票貴婦團」種村碧君　二審判4年

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一審依照貪污罪判刑4年，案件上訴二審後，高等法院開庭時，種村仍否認貪污，辯稱自己「全身都是發票」，是跟著別人拿發票給阿珍。高院23日二審宣判，仍認定她有罪，判刑4年。可上訴。

程宇兩度逃死理由曝　性侵殺人非「情節最重大犯罪」

程宇兩度逃死理由曝　性侵殺人非「情節最重大犯罪」

即／南港小模姦殺案　凶嫌程宇二審仍逃死

即／南港小模姦殺案　凶嫌程宇二審仍逃死

桃園市議員劉茂群　賄選二審仍無罪

桃園市議員劉茂群　賄選二審仍無罪

恐嚇護理師　吸毒男判刑4月定讞

恐嚇護理師　吸毒男判刑4月定讞

關鍵字：

南檢檢察事務官監聽二審

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面