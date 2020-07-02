台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　TOYOTA YARIS 1元起標！

▲台南地檢署與行政執行署台南分署，將舉辦聯合法拍會，2007年份TOYOTA YARIS1元起標，還有賣挖土機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與行政執行署台南分署，將於7月7日下午3時起，在中西區忠義路1段台南分署中庭廣場，舉辦聯合法拍會。

台南地檢署拍賣物品有3台 KOMATSU PC200挖土機、1台CAT 挖土機；台南分署拍賣物品有包括TOYOTA YARIS汽車、中華汽車、福特汽車、2010年份101CC山葉機車等車輛，另外還有AirPods Pro、玉飾、布料、板信商銀股票357股等歡迎民眾競標，訂於7日下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。

台南地檢署訴追詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼去年與台南分署聯合拍賣MASERATI Ghibli、BENZ C300及BMW 528吸引大批民眾搶購後，再次針對偵查中查扣之物品與台南分署於7月7日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。

台南分署提醒，台南地檢署拍賣的4台挖土機，每1台鑑定服務費用為新台幣1050元，已由台南地檢署墊付，拍定人於繳納拍定價金時，需另支付鑑定服務費用。想要觀覽挖土機的民眾，可於7月6日上午9時至11時，前往台南市安南區城西街三段1105巷121弄150號城西垃圾焚化廠停車場。

台南分署表示，2007年份TOYOTA YARIS，該車輛本身欠燃料費9600元、罰鍰6300元，合計1萬5900元，未訂底價1元起標。

本次聯合法拍會，拍賣物品琳瑯滿目，歡迎民眾到場撿便宜。台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297162/297170/709092）。此外，本次聯合拍賣會是疫情後第一次舉辦的動產拍賣活動，為配合防疫工作，台南分署仍將於大門入口處量測體溫，並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，儘量保持社交距離。

・含玻尿酸、膠原蛋白