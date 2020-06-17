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快訊／「直播主之亂」連千毅拚交保落空　再延押2個月

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▲連千毅30日開程序準備庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲連千毅出席一審最後一次辯論庭。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

去年9月涉及一連串砸店以及開槍事件的直播主連千毅，落網後收押至今已經8個多月，經過4月15日法院宣判延押兩個月，原本6月15日期滿，但由於17日才是一審最後一次開辯論庭，因此連千毅羈押期限先到，先繼續延押2個月但解除禁見。今天辯論庭終結，將於7月29日宣判，連千毅將再押2個月。

連千毅委任律師葉銘進說，上周開庭時，合議庭有詢問對於延押的看法，他代連千毅回答「沒有意見」；葉銘進認為，依經驗一般案件在結案之際獲交保機率高，雖結果是延押，他能理解法官應是考量本案社會矚目，因此最終結果必須等待最後交叉辯論才能有結論。

▲▼連千毅到案說明。（圖／記者劉亮亨攝）

連千毅案曾被形容是直播主之亂。（圖／記者劉亮亨攝）

而先前傳出連千毅在看守所想收看電視，法官認為連本身是直播主，加上本案有透過網路媒體犯罪，媒體也持續關注報導此案，為避免他接觸新聞之後，有機會利用媒體影響後續審理程序，有禁止他讀報、收看電視及收音機，但交互詰問程序結束，法院首次解除禁見。

不過先前連千毅出庭時，多次自備稿紙，主動開口「我想補充說明」，還在看守所內自行寫信給法官，積極表達個人意見，這也讓檢察官質疑連千毅律師葉銘進稱「除槍砲罪以外都認罪」，表示這和連千毅本人的說法並不一致，加上連千毅曾多次請求交保，具保金額願付100萬，合議庭皆認為他有串證、反覆實施犯罪之虞，有羈押必要。

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