中央大學宿舍大變身！　百坪空間可打桌球、跳舞、看風景

▲中央大學男九舍全新打造的空間，寬敞明亮，饒富文青氣息。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中央大學指出，該校男九舍近百坪的空間，突破以往，搖身一變打造為多功能學習基地，近期在中大主管與師長們進行開幕儀式，宣布正式啟用。空間設計富有創意與活力，極具寬敞明亮之空間，讓學生讚嘆在有質感的空間學習，是愉快而幸福的事！

中大指出，根據108年學年度大專校院「學校提供學生實際住宿率」，北部私立大學通常只有兩、三成，但中大可提供大一新生100%的住宿率，領先群倫。該校以打造安全、舒適、整潔及體貼之宿舍為目標，讓宿舍不再只是提供休息場所，更因應新世代大學生多元需求，積極推動「生活即是學習」場域，啟動交誼空間改善計畫。

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▲中央大學男九舍三樓打造為多功能活動室，空間設計富有創意與活力。（圖／中央大學提供）

中大說明，男九舍「多功能活動室」以往僅提供8張桌球台之單一功能。今年規劃成四大主題區，分別為靜態及動態區，靜態區設有圓弧舞台階梯，可提供藝文展演及辦理人文藝術活動，文青十足的多功能討論區，可提供學生小組討論，窗邊的自習區視野遼闊，中壢市區美景盡收眼底；動態區則有桌球區及多功能韻律教室，提供同學多元的運動選擇。

中大也說，除提供男九AB宿舍近7百位住宿學生使用外，於每週二、週四開放給校內單位及學生社團，申請辦理學生活動。此外，中大今年也完成整修國際學舍、女14舍交誼廳、男12舍、女1活動室及女14舍藝文空間，未來仍會持續打造不同的主題空間，提供給學生更多元的自學環境。

▲中央大學男九舍多功能活動室，在中大主管與師長的揭幕下正式啟用。（圖／中央大學提供）