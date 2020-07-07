東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

▲同發建設老董廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



成軍20餘年嘉義縣東石高中棒球隊，多次聯賽拿下佳績，每年隊費支出超過600餘萬，今年因受疫情影響，捐款大受影響。向來支持棒球不遺餘力的同發建設董事長廖敏雄獲悉，一口氣贊助球隊100萬元，球隊也回贈在今年玉山盃拿下生涯首場完封勝的投手劉嘉益的球衣，感謝廖敏雄對球隊的支持，也要將這份激勵化為戰力，繼續為嘉義爭取最高榮譽。

▲東石高中棒球隊回應明星球員球衣給廖敏雄。（圖／記者翁伊森攝）

朴子是棒球故鄉，朴子少棒隊30多年前曾兩次獲得世界少棒冠軍，棒球是台灣的國球，朴子市是棒球的故鄉，更是朴子市引以為傲的運動。同樣位在朴子市的東石高中棒球隊，成軍23年，曾經榮獲末屆金龍旗第4名、全國高中棒棒球聯賽木棒組第3名、鋁棒組第1名，東高盃第1名、玉山盃第4名、王貞治盃第2名等優秀成績，尤其有208隊參賽的黑豹旗全國高中棒球大賽奪下季軍獎盃，東高棒球隊也培育了許多棒球菁英，為國爭光。

▲教育處長陳添丁(圖右)、東石高中校長楊長鉿(圖左)致贈簽名球場，以感謝廖敏雄(圖中)。（圖／記者翁伊森攝）

東石棒球隊是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，也是國內青棒選手的搖籃，縣府非常關心學校推展棒球情形，視需求給予一切協助，包括每年補助球隊經費、協助優秀選手的輸送、改善設施設備和對外募集資源等。

▲廖敏雄現場小試身手。（圖／記者翁伊森攝）

養成一支棒球隊所費不貲，光靠公部門補助，資源仍然有限，東石高中棒球隊全隊包含隊職員60餘人，每年所需經費近千萬，尤其今年遇到疫情，捐助相對減少，廖敏雄董事長慷慨解囊，捐助東高球隊100萬元，有如及時雨，這一份禮物就是最佳的激勵。

國中小學時代就是棒球隊投手的廖敏雄，曾任中華民國少年棒球聯盟會長，中華民國學生棒球運動聯盟第一屆會長和常務理事、中華民國學生棒球運動聯盟第二屆會長、常務理事和總統府國策顧問，他關心棒球運動，長期投入資源協助及支持國內業餘球隊，2015年當選台灣棒球名人堂協會第3屆特殊貢獻類成員獎。



相較於其他縣市經常跨縣市挖腳球員，東高始終堅持培養在地選手，廖敏雄非常贊同東高的做法，他認為野球（棒球）必須落地生根，不用四處挖腳，野球運動才會有未來。

東石高中7日上午舉行捐贈典禮，縣議員姜梅紅、李國勝、朴子市長吳品叡、球隊後援會及地方各界應邀出席，教育處長陳添丁代表縣長翁章梁致贈感謝狀，東高球員也回贈感謝狀，以及劉嘉益完封勝比賽時所穿的球衣，地方並贈送一件朴子市最知名的刺繡人偶，上面繡有「廖敏雄」字樣及99號的球衣號碼，象徵東高棒球隊「長長久久」。

廖敏雄離開前還到球場、牛棚觀看選手練球和練投，一時手癢投了幾球。 80歲的廖敏雄笑說：「年紀有了，投不遠了。」球隊全體隊職員更脫帽向他致上最高敬意，感謝廖敏雄支持棒球，支持嘉義縣球隊，讓他們能繼續在棒球舞台發光發熱。

戶名:國立東石高級中學棒球後援會

郵政劃撥:31445736

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