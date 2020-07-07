　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

▲同發建設老董廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導


成軍20餘年嘉義縣東石高中棒球隊，多次聯賽拿下佳績，每年隊費支出超過600餘萬，今年因受疫情影響，捐款大受影響。向來支持棒球不遺餘力的同發建設董事長廖敏雄獲悉，一口氣贊助球隊100萬元，球隊也回贈在今年玉山盃拿下生涯首場完封勝的投手劉嘉益的球衣，感謝廖敏雄對球隊的支持，也要將這份激勵化為戰力，繼續為嘉義爭取最高榮譽。

▲廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

▲東石高中棒球隊回應明星球員球衣給廖敏雄。（圖／記者翁伊森攝）

朴子是棒球故鄉，朴子少棒隊30多年前曾兩次獲得世界少棒冠軍，棒球是台灣的國球，朴子市是棒球的故鄉，更是朴子市引以為傲的運動。同樣位在朴子市的東石高中棒球隊，成軍23年，曾經榮獲末屆金龍旗第4名、全國高中棒棒球聯賽木棒組第3名、鋁棒組第1名，東高盃第1名、玉山盃第4名、王貞治盃第2名等優秀成績，尤其有208隊參賽的黑豹旗全國高中棒球大賽奪下季軍獎盃，東高棒球隊也培育了許多棒球菁英，為國爭光。

▲廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

▲教育處長陳添丁(圖右)、東石高中校長楊長鉿(圖左)致贈簽名球場，以感謝廖敏雄(圖中)。（圖／記者翁伊森攝）

東石棒球隊是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，也是國內青棒選手的搖籃，縣府非常關心學校推展棒球情形，視需求給予一切協助，包括每年補助球隊經費、協助優秀選手的輸送、改善設施設備和對外募集資源等。

▲廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）

▲廖敏雄現場小試身手。（圖／記者翁伊森攝）

養成一支棒球隊所費不貲，光靠公部門補助，資源仍然有限，東石高中棒球隊全隊包含隊職員60餘人，每年所需經費近千萬，尤其今年遇到疫情，捐助相對減少，廖敏雄董事長慷慨解囊，捐助東高球隊100萬元，有如及時雨，這一份禮物就是最佳的激勵。

國中小學時代就是棒球隊投手的廖敏雄，曾任中華民國少年棒球聯盟會長，中華民國學生棒球運動聯盟第一屆會長和常務理事、中華民國學生棒球運動聯盟第二屆會長、常務理事和總統府國策顧問，他關心棒球運動，長期投入資源協助及支持國內業餘球隊，2015年當選台灣棒球名人堂協會第3屆特殊貢獻類成員獎。

▲廖敏雄捐贈一百萬給東石高中棒球隊。（圖／記者翁伊森攝）


相較於其他縣市經常跨縣市挖腳球員，東高始終堅持培養在地選手，廖敏雄非常贊同東高的做法，他認為野球（棒球）必須落地生根，不用四處挖腳，野球運動才會有未來。

東石高中7日上午舉行捐贈典禮，縣議員姜梅紅、李國勝、朴子市長吳品叡、球隊後援會及地方各界應邀出席，教育處長陳添丁代表縣長翁章梁致贈感謝狀，東高球員也回贈感謝狀，以及劉嘉益完封勝比賽時所穿的球衣，地方並贈送一件朴子市最知名的刺繡人偶，上面繡有「廖敏雄」字樣及99號的球衣號碼，象徵東高棒球隊「長長久久」。

廖敏雄離開前還到球場、牛棚觀看選手練球和練投，一時手癢投了幾球。 80歲的廖敏雄笑說：「年紀有了，投不遠了。」球隊全體隊職員更脫帽向他致上最高敬意，感謝廖敏雄支持棒球，支持嘉義縣球隊，讓他們能繼續在棒球舞台發光發熱。

戶名:國立東石高級中學棒球後援會
郵政劃撥:31445736

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／微星科技總經理突墜樓　腦漿外溢身亡
高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1
台中勞斯萊斯車主曝光！嗆「給你1萬夠不夠」喊冤：「碰瓷」是機
彰銀理專挪用客戶款項長達10年！金管會開罰1200萬
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」　讓長輩回味青春

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

「愛在基隆相遇時」未婚聯誼　林右昌為未婚男女浪漫牽紅線

新北市立圖書館「AI陪讀」玩科技　擴大暑期照顧網愛心餐券不放假

台南市無人自駕公車　分階段漸進測試確保人車安全

屏東監理站開辦Line服務　駕駛人登錄用Line嘛也通

屏東男市場買菜忘記停車位置好急　警百公尺外找到了

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」　讓長輩回味青春

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

「愛在基隆相遇時」未婚聯誼　林右昌為未婚男女浪漫牽紅線

新北市立圖書館「AI陪讀」玩科技　擴大暑期照顧網愛心餐券不放假

台南市無人自駕公車　分階段漸進測試確保人車安全

屏東監理站開辦Line服務　駕駛人登錄用Line嘛也通

屏東男市場買菜忘記停車位置好急　警百公尺外找到了

郭碧婷爆產前憂鬱　向太「深夜1舉動點名」：愛和物質金錢沒關係

使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

分手後拋開5種習慣　快速忘掉前任，痛苦期縮一半

張立昂神模仿劉以豪王大陸　連晨翔甩許光漢秒猜對緋聞女友

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

中職／熬過推沾黏飆國罵！　林智勝快樂歸隊：感覺找回來了

NBA復賽免驚？英超最新檢測「2000人零確診」　哈特看德甲傷病狀況很憂心

台中22歲孕婦車禍卡車底！　警出動千斤頂與民眾合力救出

大雨釀坍方！巡視林道土石堆中驚見「2條腿」...警開挖：已白骨化

胖嘟嘟萌水豚享受搔肚「馬殺雞」　舒服瞇眼睡到併軌！

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

白沙屯媽突煞迴轉進車行！首度駐駕員林

芳苑稻田光一片！案情神逆轉

苗議員PO爆乳婚紗照　網稱美呆了

力推大數據香蕉　屏東農產好智慧　

蜜香紅茶評鑑　「紅烏龍茶」參賽被淘汰

海拔0~3275M　500自行車好手競技奔武嶺

金包里號雙層觀光巴士開進北海岸

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

白沙屯媽衝清水餐廳　信徒：老闆要發了

新北「夜漁港三倍爽」11日起跑

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

酪梨成水果新「綠金」　銀獅農場20年前有先見

嘉縣小小警察體驗營六梯次　120名全程免費

更多熱門

相關新聞

劉嘉益飆速146吸睛　盼看齊吳俊偉

劉嘉益飆速146吸睛　盼看齊吳俊偉

「東石小巨人」在U18好手雲集的培訓隊身材並不顯眼，但他站上投手丘飆速146公里，是目前中華隊速球排行榜前3名，中信兄弟吳俊偉扛重任，今年也想參加選秀的劉嘉益，盼能向他看齊。

文化只贏1分　廖敏雄：求勝心不夠

文化只贏1分　廖敏雄：求勝心不夠

文化連霸差2勝　廖敏雄提兩重點

文化連霸差2勝　廖敏雄提兩重點

大專提升精采度　廖敏雄建議賽制

大專提升精采度　廖敏雄建議賽制

廖敏雄的重砲工廠　文化重訓多2倍

廖敏雄的重砲工廠　文化重訓多2倍

關鍵字：

廖敏雄東石高中棒球隊同發建設劉嘉益

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面