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陽明交大合校案傳「黑箱作業、利益輸送」　校方澄清：不排除採法律行動

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▲▼國立陽明大學。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陽明大學澄清，合校依民主程序，過程透明公開，並無黑箱作業。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學上月通過教育部同意合校，已報請行政院核准，但有媒體指出，陽明大學校長郭旭崧「黑箱併校」、「疑似利益輸送」等。對此，陽明大學稍早發聲明指出，陽明尊重言論自由，並尊重校友對母校關心，但對於不實言論，校方已委請律師，如有損及校譽將採進一步法律行動。

陽明指出，自2018年重啟合校討論，皆秉持公開透明原則，不僅有教師會代表與學生代表參與，重要事項亦邀請校友會列席，所有會議紀錄皆公開上網，期間並召開至少七次公聽會與說明會，並透過錄影直播供師生校友參與，媒體也能直接觀看直播。對於部分校友因公務繁忙無法參加而有所誤解，校方深表遺憾。

請繼續往下閱讀...

陽明也說，合校乃重大事項，校務會議依民主程序，除2018年9月26日校務會議討論啟動合校採記名表決以示負責外，包含選擇合校優先對象、通過合校意向書、通過合校計畫書等重大事項皆採無記名投票。報導指稱「合校計畫書不給師生過問 全都校長說了算」乃錯誤訊息，特此澄清。

陽明也重申，部分校友關心合校經費，校方予以尊重。但教育部已表示，智慧健康大樓規劃由公共建設預算逐年編列。合校的目的除可健全大學發展外，也肩負替台灣培養跨領域人才及新世代公民的願景。陽明自創校以來肩負國家社會發展之使命，校方信任政府培養人才、提升國家競爭力的決心，這也是合校受到校內師生與社會多數支持的原因。

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