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疫情無法出國　交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程

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▲▼疫情無法出國　交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程 。（圖／交通大學提供）

▲交大開設虛擬攝影棚實務基礎課程。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新型冠狀病毒疫情的爆發，讓許多有志留學海外的學子們，因各國疫情擴散尚未減緩，而無法註冊或返校就學。為此，交通大學特規劃「鴻雁計畫」，提供無法赴國外大學就讀的學生，可選擇暑期、秋季/春季學期至交通大學學習，讓專業學習不中斷。

交大指出，參加「鴻雁計畫」的學子可修讀交大暑修基礎課程、與陽明合作開設之暑期課程、大學部各院系專業課程（含實驗、實作、體育等課程）、創創工坊微課程、核心實作課程、工坊課程等，豐富多樣的課程可供鴻雁學子選擇。修讀科目成績及格者，交大將發給學分證書與成績單。

▲▼疫情無法出國　交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程 。（圖／交通大學提供）

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▲▼疫情無法出國，交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程。（圖／交通大學提供）

▲▼疫情無法出國　交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程 。（圖／交通大學提供）

交大說明，近幾年跨院集結不同領域的教師，催化多元教學合作，以本校工程一館為基地，創建 NCTU-ICT 工坊，開授多樣性的實作課程，以提供跨域交流、知識整合、合作共創的機會，提升學生的實作能力。

交大校長陳信宏表示，交通大學集結校內專業教學能量，設計鴻雁計畫，讓鴻雁學子在等待就學期間可以利用交通大學優良的基礎科學課程、專業核心課程及創新實作課程，增加跨域學習的機會，奠定邁向大學殿堂的學習基礎。

交大也說，未來，如因疫情緩和提前返回國外大學就讀，鴻雁學子可依比例申請退還已繳納之修課費用。經濟弱勢學生，得免收學費。

▲▼疫情無法出國　交大推「鴻雁計畫」讓準留學生修暑期實作課程 。（圖／交通大學提供）

▲聲繡工作坊。（圖／交通大學提供）

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