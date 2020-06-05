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交大與廣達成立聯合AI研究中心　結合5G跨域合作

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▲交大與廣達成立聯合AI研究中心　結合5G跨域合作。（圖／交大提供）
▲交大與廣達成立聯合AI研究中心。（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

5G通訊服務即將進入商用階段，為呼應台灣人工智慧產業發展策略，國立交通大學與廣達電腦成立「廣達-交大聯合AI研究中心」，4日舉辦中心揭牌儀式，未來將共同投入智慧醫療、智慧農業與智慧運輸等應用，強化雙方在科技研究、工程研發與設計生產的能量，共同優化產學生態，推動實質成果應用，並培育AI研發人才，帶領台灣產業開創新格局。

▲交大與廣達成立聯合AI研究中心　結合5G跨域合作。（圖／交大提供）

▲國立交通大學與廣達電腦成立「廣達-交大聯合AI研究中心」，4日舉辦中心揭牌儀式。

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廣達董事長林百里表示，鑒於全球科技競賽日益激烈，產官學需通力合作，構建新型態智慧運算平台，開啟台灣下一個兆元產業。廣達近年將AI列為重要的研發項目，除了AI雲端，也優先投入智慧醫療、智慧運輸與智慧製造等領域。而在台灣電子資通訊產業的發展過程中，交大在技術研發和人才培育均有不可取代的巨大貢獻，期待透過此研究中心擴大AI運算平台的應用範疇，引領台灣進入嶄新的AI時代，共同打造國際級AI服務平台。

交大代理校長陳信宏指出，在AI技術與巨量數據分析技術加持下，智慧醫療、智慧農業、智慧製造、智慧城市、智慧交通等應用面的研發日漸興起，舉凡電信、媒體、零售、電商、金融、醫療等產業都聚焦這塊新興領域。交大深耕5G技術端，為拓展研究視野、推動創新服務研發及前瞻科技研究，實有必要成立校級研究中心，做為推動平台，期待未來結合應用端，能讓「5G+AI」激發出更多應用。

廣達-交大聯合AI研究中心主任林一平表示，配合交大智慧醫療發展主軸，研究中心初期將整合生醫、物聯網、大數據、電光資通、機械、材料等跨領域的研發能量，媒合學術與產業，推動技術面的產學合作。未來交大將結合廣達所提供之「人工智慧雲平台」，以整合大數據分析，機器學習和高性能雲運算來發展5G智慧物聯網之未來應用，進一步加速各個領域的人工智慧研究，進一步運用到產業界，在學術研究的基礎上，創造新的產業契機。

隨著食安觀念與環保意識抬頭，研究中心亦將推廣智慧農業應用，開創完善無毒科技務農系統，透過尖端技術與服務需求相結合，建立互饋循環的產學鏈結，培育國際級軟硬體研發團隊。

在人才交流與培育方面，研究中心將邀請專家至交大演講、參與工作坊，或到廣達參與技術研討會或短期課程，並選派優秀的交大學生參與企業實習或國際移地研究，因應不同產業對於人工智慧技術的需求，培育國際級AI人才，作為國內產官學研各領域推動AI應用的新動力。

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