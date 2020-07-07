七七事變83周年！洪秀柱批民進黨扭曲史觀　年輕人對抗戰歷史很模糊

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

七七事變（盧溝橋抗戰）今屆滿83周年，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文悼念，這是「是全體中國人民為了追求民族的存續、國家的尊嚴，憤而起身抵禦軍國主義侵襲的一段歷史」，不過，她也感嘆，新版教科書史觀遭民進黨政府扭曲，讓很多年輕孩子對於抗戰歷史已經相當模糊。

洪秀柱說，在83年前的這一天，日軍以搜查失蹤士兵遭拒為由攻擊盧溝橋，展開了我國八年血淚抗戰歷史的扉頁；但是現在很多年輕的孩子們，或許不知道當年台灣人也曾投身抗日戰爭。李友邦、李祝三等「台灣義勇隊」的隊員，正是台灣人起身反抗日本軍國主義的代表；當年乙未割台，日本強行佔領台灣、屠殺起身反抗的台灣人民，這段歷史也正是「割台興革命」建立民國的緣由。因此很多人說抗戰與台灣無關，或者意欲切斷中華民國與台灣的關聯，可謂大錯特錯，完全禁不起事實的檢驗！

洪秀柱指出，二戰後的《波茨坦公告》及《聯合國盟軍最高司令部訓令第677號》明訂了日本在戰後的實際國土範圍，包括四個主要島嶼（北海道、本州、四國、九州）及對馬諸島、北緯30度以北的琉球諸島，而我國的固有疆域釣魚台列嶼，其最北的黃尾島座標都遠在北緯30度以南，然而我們卻看到日本近來竟無視二戰後的《波茨坦公告》、《日本降伏文書》及《中日和約》等文件，意圖強行將釣魚台改名，片面破壞了東海的區域安全與和平。

從過去的歷史看來，洪秀柱批評，一天到晚逢中必反的民進黨政府，對於日本這樣的行徑竟置之不理，沒有一句嚴正的抗議，我們的「助日代表」刻意曲解本黨過去執政時所提的《東海和平倡議》，只敢喊「擱置爭議、共同開發」，卻對最重要的「主權在我」四字隻字不提。八年抗戰多少軍民同胞的犧牲，為國家換得的尊嚴，此時又被民進黨政府置於何地？

洪秀柱強調，在這個日子裡，我們紀念我們國家的歷史，也紀念每一個在苦難中昂然不屈的靈魂，更深深的期盼作為現在中華民國政府的「那群人」，不要忘記歷史給予我們的教訓，更不該對侵略者軟弱，卻對自己的同胞霸道跋扈、敲骨吸髓。