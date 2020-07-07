影／國民黨：官員衝高雄假公務真輔選　陳其邁是「官寶」嗎？





▲國民黨7日召開「行政院當競選總部、民進黨『補選國家隊』再現！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導



文傳會主委王育敏7日指出，7月5日一天之中，先是行政院長蘇貞昌公開批評國民黨高雄市長候選人李眉蓁，中午則是行政院副院長沈榮津及國發會主委龔明鑫公然與陳其邁開直播談政見，晚上由防疫指揮官陳時中接力發言挺陳其邁。革實院副院長游淑慧譏諷，難道陳其邁是「官寶」嗎？ 都幾歲了人、選過幾次選舉，還要把忙碌的中央官員都叫到高雄去輔選，假公務真輔選。

國民黨7日召開「行政院當競選總部、民進黨『補選國家隊』再現！」記者會。王育敏表示，經過打韓、罷韓等連串事件，民進黨對於「國家隊」的運用愈發肆無忌憚，應有的行政中立早被拋在腦後。單是7月5日一天，就有多起內閣成員失當言行；先是蘇貞昌上午在公務行程中，配合陳其邁的選戰步調，於受訪時公開批評李眉蓁，儼然是陳其邁的競選總部主委！

到了中午，陳其邁邀請接他職務的副閣揆沈榮津及國發會主委龔明鑫開直播談政見，公然把行政中立踩在腳下；國民黨質疑，閣員專程南下為特定候選人政策背書，經費來源為何？是屬於公關公司的直播案？或動用的是行政院政策宣導的預算？若屬後者，就是濫用公帑為特定候選人助選，政院必須交代清楚！

7月5日晚間，防疫指揮官陳時中也放下防疫工作，到高雄市醫師公會會員大會與陳其邁同台，還吹捧陳其邁「是真正的指揮官」，並表示「如果沒有陳其邁，他再有三頭六臂也沒辦法防疫成功」，這等不適當的發言，讓人雞皮疙瘩掉滿地，也折損了自己的公信力。

王育敏強調，眾多行政官員的失格演出，不禁讓人質疑，難道陳其邁的競選總部是行政院？況且這些言行都僅在一天之內發生，令人強烈懷疑日後高雄市長補選還有任何公平性可言？面對國家隊出動全面護航陳其邁，國民黨要提出最強烈的抗議，並呼籲高雄市民唾棄濫用行政資源的民進黨候選人，才能真正守護台灣民主。王育敏表示，假公務真輔選的情況，未來每發現一次，就開一次記者會。

文傳會副主委黃子哲指出，行政院已經成了「輔選院」，陳其邁在6月17日已請辭，行政院副院長早已換人，但行政院官網英文版首頁還放著陳其邁6月9日考察的照片，「是在拍宣傳照還是輔選照？」

黃子哲表示，行政院官員藉著公務之名南下輔選，昨天高雄大港橋落成典禮由交通部長林佳龍剪綵，典禮結束後，林佳龍臉書放上他與陳其邁在橋上相見歡的合照，「有這麼巧合的事情？」這就是假公務真輔選。

黃子哲表示，2003年擔任民進黨陳呂配時，陳其邁擔任民進黨黨團幹事長，當時他召開記者會批評連戰、宋楚瑜是老人政治、民主改革的終結，直言這兩人是「雖尾道人」，陳其邁「裝勾意」、裝暖男、裝清純、裝善良都是事實，凡走過必留痕跡，陳其罵過去就是如此伶牙俐齒、牙尖嘴利，呼籲陳其邁來個直球對決，不要動用國家資源、政務官來輔選，民進黨也別忘了，過去動用假公務真輔選的實證都歷歷在目。

游淑慧指出，台灣面臨經濟與失業率創新高的困境，經濟部官員去閒閒沒事做，投入高雄補選輔選工作，「到底是台灣經濟重要還是高雄補選重要？」有些出了社會還依賴父母的青年被稱作媽寶，難道陳其邁是「官寶」嗎？ 都幾歲了人、選過幾次，還要把忙碌的中央官員都叫到高雄去輔選。