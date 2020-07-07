內向也能發揮自身魅力！柔性男「3招」找回自信　專家：丟掉男女框架

▲大多數人會有先入為主的觀念，認為男生應該怎樣，女生應該怎樣。（圖／翻攝自pixabay）

文／Mr.P自信教練

有朋友問，心思細膩、內心小劇場多的男生，是不是不容易被女生喜歡？他覺得自己個性很像女生，沒有男性的魅力，加上最近失戀了，於是陷入了自我懷疑。我給他的回覆是：你不是沒有魅力，而是不懂得發揮魅力。

丟掉男生女生應該怎樣的框架

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每次談到個性、人格特質這種東西的時候，大多數人會有先入為主的觀念，認為男生應該怎樣，女生應該怎樣。像是男生應該要，外向、上進、陽光、開朗、瀟灑、果斷，女生則是要，溫柔、體貼、細心、善解人意。也因為如此，有些詞彙一旦男女對調，我們就會覺得很奇怪，好像這些詞彙根本不該套用在男生(女生)身上。

比如說，霸道總裁，你一看到就直覺是男生吧？又或者是，壁咚，應該都覺得是男生發起壁咚，女生被壁咚吧？

這造成了什麼問題呢？

一個天生比較柔性的男生，會因為自己不夠「陽剛」而自卑，而天生陽剛的女生，會因為自己不夠「溫柔」而自我否定。

人一但開始這麼想，問題就更大了，因為沒辦法接受自己的個性，所以認為自己是沒有魅力的，自然就無法在舉止言談中，展示自己與生俱來的能量。我以為，要把這個思考框架給拿掉的方法，是先認知到：

「魅力存在於每個人身上，而且每個人具有的魅力是獨一無二的。」

▲魅力存在於每個人身上，而且每個人具有的魅力是獨一無二（圖／取自免費圖庫Pixabay）

發覺自己有魅力的一面

我們所要做的，不是去否定自己的魅力，逼迫自己成為某種形象，那樣是繞遠路，而且也太痛苦了。你能做的，最簡單、直接，也是最有效的，是去挖掘「自己最有魅力的」那一面，並學著很好的去發揮。

就拿他的例子來說吧！

他說自己心思細膩，內心常有很多小劇場。這個特質如果錯誤發揮的話，會讓你做事情猶豫不決、優柔寡斷。

例如：

➤ 點個菜你可以看20分鐘，讓陪你吃飯的人都不耐煩了

➤ 2小時後要跟老闆報告，大綱都還不清楚，你卻花了1小時調字體大小

➤ 早上同事忘了跟你打招呼，你一直覺得自己是不是得罪他

但如果是正向發揮，情況也許就變成：

➤ 你會注意到他想吃什麼，每次點餐都會記得細節

➤ 你的簡報主軸很棒，配色和字體的呈現也讓人看了舒服

➤ 你會發現身邊人的小情緒，給予鼓勵和安慰

在正向發揮的狀況下，你不也是一個很有魅力的人嗎？

▲不論特質是陰柔，或是陽剛，都會有屬於自己的市場。（圖／翻攝自pixabay）

把錯誤的心智設定換掉

再者，你亦不需要為自己的心智做無謂的假設，比如說你可能假設了：

「心思細膩，陰柔的男生，是不會吸引女生的。」



我不知道，這條假設，是別人灌輸給你的，或是從哪部電影或是哪個文化裡面，你把這條假設當成真相。我以為的真相是，不論你現在的特質是陰柔，或是陽剛，你都會有屬於自己的市場。這是真的，因為我自己就是偏向柔性特質的男性。

我從來沒被說過陽光，也沒有過開朗外向的評價。異性給我的回饋幾乎都是，斯文、氣質、溫柔，不是外向幽默的人，但聊天有時能讓人會心一笑。這是我與生俱來的人格特質，一直以來，我也是用這樣的方式和異性交往，一樣能遇到欣賞、喜歡我的人。

再說得詳細一點，壁咚這種事我做不來，但聊心事我很在行，我不是會霸氣買999朵玫瑰花的人，但我會預錄影片並安排驚喜給對方。而很有趣的，會被我所吸引的女生，通常也不是「小女人」類型的，她們大多是開朗外向，有自己的想法，在愛情上主動積極的女生。

▲只要相信自己是有魅力的，就會有自信，自信會讓你有能量。（圖／Pexels）

相信會帶給你力量



所以，你不必去假設，你的人格特質，讓你身為男性(女性)的能量受限了，只要你相信自己是有魅力的，你就會有自信，自信會讓你有能量。然而，如果在一開始，你就貶抑了自己擁有的能量，你覺得它是不好的，因此想把它扔掉，限制它的發揮，那內在光芒真的就會無法顯現，你的魅力就會是黯淡的。

你是雷神索爾，就成為最好的你自己，不需要向陰柔的洛基看齊，同樣的，你就是基努李維那一型的男生，也不用逼自己去成為李奧納多的模樣。