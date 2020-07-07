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加拿大對港禁運軍事物資　陸網扒歷年數據批：有你沒差

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手槍擊發。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸官媒抨擊，加拿大每年出口香港的軍事物資總額很低，替代性高。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

針對港區《國安法》通過並實施後，加拿大決定暫停與香港的引渡條約，亦不允許向香港出口敏感軍事物資。對此，中國大陸外交部除聲稱，「保留反制權力」外，陸媒和大陸網友更扒出歷年加拿大出口香港的軍事物資金額，反譏加拿大有時候交易占比還不到0.01%，批評是「戲太多」了。

大陸官媒《環球時報》以「一看金額，尷尬了」為題，表示在加拿大政府宣布對香港的禁運決定後，不少加拿大媒體重申「支持民主」、「反對壓迫香港」，加拿大《環球郵報》並以2014到2019年間，加拿大共向香港出口了總額為4870萬加元，約合2.5億人民幣的軍事物資數據，來「大作文章。」

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲香港國安法由港府於6月30日23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

但進一步翻閱加拿大政府官網，2019年內，香港特區向加拿大採購的軍事物資，總金額約為1.22萬加元，約為人民幣6萬元，2018總金額約為2.06萬加元，約為人民幣10.5萬元，所謂「4870萬加元」的數據，是因2015年，香港特區警察和加拿大採購了總價較高的龐巴迪挑戰者605公務機所致。

因此陸媒報導稱，除了該項「可遇不可求」的大單外，近十年加拿大和香港特區的軍事物資交易額都不是什麼大買賣，多的時候10萬元人民幣，少的時候甚至1萬多元人民幣，且多數為小口徑槍械、武器配件，交易額小、國際替代品多。

有大陸網友就直言，「有你沒差」，另有人稱「幽默詼諧。」另對於加拿大政府的作法，中國大陸外交部發言人6日指出，加方「粗暴干涉中國內政」，並聲稱「中方將保留作出進一步反應的權力，由此造成的一切後果，將完全由加方承擔。」

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）3日宣布，在香港實施《港區國安法》之後，加拿大決定暫停執行與香港的引渡條約。與此同時，加拿大政府將不允許向香港出口敏感軍事物資。加拿大總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）日前也表示，政府正研究包括移民在內的更多措施，或於未來數週內公布細節。

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▼認為北京侵害香港人權和自主性，加拿大實施對應措施，圖為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

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