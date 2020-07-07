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連2個月+0終止！國際油價上漲　國籍航空7月再收航空燃油附加費

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▲▼松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲國際油價回升，民航局核定國籍航空7月起，可向旅客收取航空燃油附加費。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

連2個月+0終止！受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，國際油價先前也持續暴跌，國籍航空航空燃油附加費也連2個月歸零，不過近來油價回升，交通部民航局核定今（7）日起，可再向旅客收取航空燃油附加費，短程線每人每航段5美元，長程線每人每航段13美元。

根據中油公告價格，5月國際航空燃油價每桶29.62美元，6月每桶為37.25美元，但7月油價又回升至每桶49.56美元，民航局也核定國籍航空再收航空燃油附加費。其中，短程線為每人每航段5美元（約新台幣148元），長程線每人每航段13美元（約新台幣385元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲燃油附加費5、6月連兩個月歸零，7月起又將恢復收取。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

自2004年7月起，民航局同意國籍航空公司國際航線向旅客收取的燃油附加費，並依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，當每桶40美元以上，就可向旅客收取。

國籍航空燃油附加費因隨國際油價波動，民航局5、6月航空公司向旅客收取的航空燃油附加費降為0元，這是該費用實施以來首次連兩個月都跌至0元。

不過，因疫情仍持續重創航空業，各國紛紛實施出入境禁令，導致旅客大減，即便現在航空燃油附加費有所調整，民眾近期也沒有購買機票意願，感受不到差別。

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民航局燃油附加費國際油價國籍航空機票

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