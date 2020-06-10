中國將陸續增加國際航班　陸民航局：滿足雙邊需求

▲中國大陸將適度恢復國際航班。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情較過去趨緩，中國大陸近日除推進與英、韓、德、新加坡建立「快捷通道」 ，恢復經貿往來外，中國民用航空局10日進一步在新聞發布會上說，將繼續「穩妥有序」的，恢復部分國際客運航班，意即近期與一些國家的航班有望適度增加，為雙方復工復產等需求做出努力。

民航局官員指稱，下一步，中方將在確保防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鍊和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

▲北京首都機場對入境者，採取嚴格的防控措施。（圖／路透）

民航局新聞發言人熊杰表示，按照民航局日前發布，關於調整國際客運航班的通知，內容提到，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅。

他說，四類條件分別為，一是迄今向中國大陸輸入病例較少，且經貿往來密切的國家；二是中國大陸海外公民較多、回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、並已和中方建立「快捷通道」的國家。

熊杰強調，為此，中方已建立一套完備的風險防控機制，包括航前、航中和航後一系列防控措施。還包括航班「熔斷和獎勵」機制。目前，部分航空公司明確規定沒有核酸檢測證明者，不得登機，熊杰說，「我們對此表示讚賞。」

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