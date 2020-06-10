　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國將陸續增加國際航班　陸民航局：滿足雙邊需求

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,空姐,檢測 。（圖／路透社）

▲中國大陸將適度恢復國際航班。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情較過去趨緩，中國大陸近日除推進與英、韓、德、新加坡建立「快捷通道」 ，恢復經貿往來外，中國民用航空局10日進一步在新聞發布會上說，將繼續「穩妥有序」的，恢復部分國際客運航班，意即近期與一些國家的航班有望適度增加，為雙方復工復產等需求做出努力。

民航局官員指稱，下一步，中方將在確保防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鍊和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

▲北京首都機場採取最嚴格防控措施。（圖／路透）

▲北京首都機場對入境者，採取嚴格的防控措施。（圖／路透）

民航局新聞發言人熊杰表示，按照民航局日前發布，關於調整國際客運航班的通知，內容提到，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅。

他說，四類條件分別為，一是迄今向中國大陸輸入病例較少，且經貿往來密切的國家；二是中國大陸海外公民較多、回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、並已和中方建立「快捷通道」的國家。

熊杰強調，為此，中方已建立一套完備的風險防控機制，包括航前、航中和航後一系列防控措施。還包括航班「熔斷和獎勵」機制。目前，部分航空公司明確規定沒有核酸檢測證明者，不得登機，熊杰說，「我們對此表示讚賞。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明
板橋「28歲最有錢住戶」開吉500網友！罵保全奴才影片曝..
快訊／衝民進黨黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按
韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割
佐佐木希AV小三發聲！爆廁所激戰：有私下道歉…人正在台灣行蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

台盟中央召開「台情研討會」　蘇輝：深化對台一盤棋工作思路

抓包老公說謊！　老婆飆車逼近「時速100衝撞」失控...主角卻早下車

陸女一丟身分證就補辦　領證前發現已「被結婚」...民政局拒撤銷紀錄

第三城！湖北鄂州宣布「全城大篩檢」　官方補貼50%費用

玩遊戲欠下賭債！　無業男「要錢被拒絕」揮斧頭砍死爸媽

中國將陸續增加國際航班　陸民航局：滿足雙邊需求

「恐怖大樓」曾釀60關聯病例、萬人隔離　天津寶坻百貨解封

香港學獨聯陳家駒棄保潛逃荷蘭　傳曾想來台灣被拒絕

3歲童「撿風箏」受困15樓外牆　熱心男跳16樓救人...左腿摔骨折

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

台盟中央召開「台情研討會」　蘇輝：深化對台一盤棋工作思路

抓包老公說謊！　老婆飆車逼近「時速100衝撞」失控...主角卻早下車

陸女一丟身分證就補辦　領證前發現已「被結婚」...民政局拒撤銷紀錄

第三城！湖北鄂州宣布「全城大篩檢」　官方補貼50%費用

玩遊戲欠下賭債！　無業男「要錢被拒絕」揮斧頭砍死爸媽

中國將陸續增加國際航班　陸民航局：滿足雙邊需求

「恐怖大樓」曾釀60關聯病例、萬人隔離　天津寶坻百貨解封

香港學獨聯陳家駒棄保潛逃荷蘭　傳曾想來台灣被拒絕

3歲童「撿風箏」受困15樓外牆　熱心男跳16樓救人...左腿摔骨折

爸病倒半年沒意識...愛犬「奇蹟吻醒」　他每天努力抬手摸狗！

上街買宵夜「轉角遇到羊」　飼主出現帶回：是我的2隻黑羊

台南市消防之友會　表揚2019年度消防局績優團體及個人獎勵金

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

澎湖東海見「灰美稀客」飛天又潛水　遊客驚呼連連：好厲害喔！

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

整棟老宅夯！中山區億元老屋1年成交20件　總銷近40億

談NBA閉門復賽　庫茲馬：身體負荷狀態最關鍵

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

天才高中生：我盡力了！清晨校內墜亡

馬保國霸氣喊話　最新影片曝光

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

作弊被抓　男大生爆哭20分墜樓亡

年輕妹私家車被裝遙控引燃裝置　前男友被捕

陸生申請公開暫停赴台政策原因　北京：國家秘密

20歲女慘死！兇嫌11年後落網：背影太美了

2名14歲女手綁細繩溺斃！家屬：遺書字跡不是本人

高中女兒早戀被糟蹋！　爸爸綁走20歲窮男友「2天後剩焦屍」

她花12萬整形卻左眼失明...崩潰痛哭

擺地攤冷宮復活！　中南海角力「牽動」地方管理政策

他慘遭一箭穿心…堅強自己走去醫院！

這城市有偶像包袱！　門面形象「大逆轉」地攤政策

更多熱門

相關新聞

日版《FGO》5周年活動因疫情取消

日版《FGO》5周年活動因疫情取消

原定於2020年8月10日於東京巨蛋所舉辦的《Fate/Grand Order》五周年慶祝活動，日前於FGO PROJECT官方網站上宣布，由於考量到目前日本新冠肺炎疫情情況，今年將取消舉辦。

澳洲反駁中國發「留學預警」：我們是最安全國家之一

澳洲反駁中國發「留學預警」：我們是最安全國家之一

防疫新生活太放鬆？　陳時中：進醫院診所還是要戴口罩！

防疫新生活太放鬆？　陳時中：進醫院診所還是要戴口罩！

陳時中笑曝請江宏傑擔任大使原因

陳時中笑曝請江宏傑擔任大使原因

快訊／新冠肺炎無本土病例59天「剩5人住院」

快訊／新冠肺炎無本土病例59天「剩5人住院」

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北民航局國際航班大陸戰疫快捷通道

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面